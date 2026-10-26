Инвестиции в сектор ИКТ Азербайджана значительно выросли - ФОТО

В январе-сентябре 2026 года объем инвестиций в сектор информации и связи Азербайджана увеличился на 57,3% в реальном выражении по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, составив 376 миллионов 500 тысяч манатов.

По информации Министерства цифрового развития и транспорта (МЦРТ) Азербайджана, за отчетный период доходы сектора информации и связи выросли на 11,1% в реальном выражении, достигнув 3 миллиардов 257 миллионов 100 тысяч манатов. Доля сектора в ВВП составила 2%, а в ненефтегазовом ВВП - 2,9, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

В министерстве отметили, что сектор информации и связи является одной из ключевых составляющих цифровой экономики. Растущий спрос на интернет, мобильную связь и цифровые услуги повышает его значимость. Реализуемые проекты способствуют повышению доступности услуг и расширению экономических возможностей сектора.

Инвестиции в сектор информации и связи также создают условия для развития новых направлений деятельности и повышения качества услуг.

Положительная динамика наблюдалась и в секторе транспорта и складского хозяйства. В январе-сентябре 2026 года добавленная стоимость, созданная в этом секторе, составила 7 миллиардов 596 миллионов манатов, увеличившись на 10% в реальном выражении по сравнению с аналогичным периодом 2025 года.

Доля сектора транспорта и складского хозяйства в ВВП достигла 7,4%, а в ненефтегазовом ВВП - 10,6%.

Объем выпуска продукции и оказанных услуг в секторе за отчетный период вырос на 10% в реальном выражении, составив 12 миллиардов 816 миллионов 600 тысяч манатов.

Объем инвестиций, направленных в сектор транспорта и складского хозяйства, достиг 3 миллиардов 208 миллионов 800 тысяч манатов. Это на 9,7% больше в реальном выражении, чем за аналогичный период прошлого года.

В МЦРТ отметили, что географическое положение Азербайджана расширяет возможности страны для участия в международных транспортных коридорах и осуществления транзитных перевозок. Развитие транспортной инфраструктуры, цифровизация, повышение эффективности грузоперевозок и сокращение сроков доставки способствуют укреплению конкурентоспособности транзитного потенциала страны.

В министерстве подчеркнули, что секторы информации и связи, транспорта и складского хозяйства играют важную роль в развитии экономики. Расширение деятельности в этих сферах, рост спроса на услуги и модернизация инфраструктуры положительно влияют на экономическую активность. Увеличение инвестиций и рост доходов свидетельствуют о появлении новых возможностей для развития.

Реализация новых проектов, внедрение технологических инноваций и расширение спектра предоставляемых услуг создают основу для дальнейшего роста этих секторов и устойчивого развития экономики.