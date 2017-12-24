ЮГК позволит Азербайджану конкурировать на газовом рынке ЕС - ДЕТАЛИ

То, что энергетический фактор является основным и приоритетным направлением политики ЕС в отношении Азербайджана, общеизвестно, и во многом этому способствует также растущий интерес европейских стран к реализации масштабных проектов, нацеленных на экспорт отечественных природных ресурсов на внешние рынки. Особую значимость в этом смысле представляет для стран большого европейского континента многомиллиардный проект "Южный газовый коридор", который во-первых, направлен на обеспечение энергетической безопасности Европы, и во-вторых, незаменим с точки зрения межсетевого взаимодействия стран-партнеров Азербайджана в доступе энергопродукции на рынки Европы.

Азербайджан на нынешнем этапе обеспечивает пять процентов спроса на газ в странах ЕС, и с реализацией масштабного проекта этот показатель будет только увеличиваться. А это значит, что увеличится стратегическая значимость нашей страны, и кстати такие проекты как Баку-Тбилиси-Джейхан и Баку-Тбилиси-Эрзурум, которые предоставили Европе альтернативные объемы из альтернативных источников, несомненно, повысили значимость Азербайджана на внешних газовых рынках. Понятно, что успех стране пришел не в одночасье. Большие усилия и действенные шаги в этом направлении были инициированы государством еще с давних 90-х, в те годы собственно была и разработана концепция по созданию новых интерконнекторов и трубопроводов под руководством Общенационального лидера Гейдара Алиева, которая уже в последующие годы последовательно проводилась в жизнь. Результаты идей не заставили себя долго ждать, и сегодня можно без преувеличения говорить, что Азербайджан сегодня превратился в ведущую энергетическую страну в регионе, стал незаменим для Европы как основной источник ресурсов на Южном Кавказе. Поэтому то, что Европейский союз заявляет о своей приверженности сотрудничеству с Азербайджаном, поддержке мегапроектов, в частности "Южного газового коридора", - логичный итог продуманной политики государства, а также результат практических шагов и действий, приложенных для продвижения национальных интересов азербайджанской государственности на международной площадке.

Многогранность проекта "Южный газовый коридор" очевидна, во-первых, он соответствует интересам "Восточного партнерства", стран-участников в целом, и что важно укреплению фактора экономической и социальной устойчивости, к примеру, созданию тысячи рабочих мест в ЕС и других странах. Учитывая все эти важные преимущества, Европейский союз заявляет, что намерен создать благоприятные условия для реализации проекта, сделать его полностью работоспособным. К примеру, сообщается по поводу решения о кредитовании ЕБРР.

Сравнительно недавно стало известно, что Еврокомиссия направила письмо в Европейский инвестиционный банк (EIB) с призывом выделить кредит на строительство двух газопроводов - составных частей "Южного газового коридора". Это показательный факт, и, разумеется, он обозначил важность проекта для ЕС, то, что он действительно является жизненно необходимым для диверсификации источников газа в ЕС и обеспечения безопасности. На данном этапе банк рассматривает возможность выделения кредитов на сумму более двух миллиардов евро на два участка "Южного газового коридора": от Азербайджана до запада Турции и от Греции до южной Италии (TANAP и TAP).

В свою очередь, для Азербайджана важна поддержка ведущих европейских стран этого масштабного проекта, и то, что очень многие из них, к примеру, Великобритания открыто выражают свою приверженность и интерес к транспортировке азербайджанского газа в Европу.

Это воочию показывает, что наша страна заняла достойную нишу на мировом рынке энергоресурсов и способна конкурировать с ведущими экспортерами газа.

Напомним, что "Южный газовый коридор" является одним из приоритетных для ЕС проектов и предусматривает транспортировку 10 миллиардов кубометров азербайджанского газа из Каспийского региона через Грузию и Турцию в Европу. Трубопровод TANAP будет проложен от грузино-турецкой границы до западной границы Турции. Первоначальная пропускная способность трубопровода TANAP, как ожидается, составит 16 миллиардов кубических метров газа в год. Около шести миллиардов кубометров будет поставляться в Турцию, а остальное - в Европу. После завершения строительства Трансадриатического газопровода газ поступит в Европу приблизительно в начале 2020 года. Трубопровод ТАР стоимостью 4,5 миллиарда евро будет проложен по территории Греции, Албании, по дну Адриатического моря, а затем направлен на юг Италии. На турецко-греческой границе он будет соединен с другим газопроводом TANAP.

Матанат Насибова