"Южный газовый коридор" - это давняя мечта Европы - ЗАРУБЕЖНЫЙ ЭКСПЕРТ

Проект "Южный газовый коридор" (ЮГК), предусматривающий транспортировку азербайджанского газа в Европу, - это давняя мечта Европы, которая скоро воплотится в жизнь.

Как передает Day.Az, об этом Trend сказал консультант Mediterranean Energy Political Risk Consultancy по вопросам политических рисков и энергетики Сирил Виддерсховен.

Эксперт отметил, что проект изменит энергетическую карту Европы, усилив стабильность во всей энергетической системе стран Европейского Союза (ЕС).

"Этот проект обеспечит более безопасный для окружающей среды маршрут поставок энергоносителей на Балканы. Маршрут поставок газа из Азербайджана - давняя мечта Европы. ЮГК еще больше сблизит Европу с Центральной Азией и Каспийским регионом", - сказал эксперт.

Виддерсховен считает, что диверсификация поставок не всегда обеспечивает безопасность поставок, если партнер ненадежный и способен поменять своих геополитических союзников.

"Учитывая продолжающийся политико-экономический конфликт между Европой и Россией, возможные ограничения на добычу нефти и газа в Нидерландах, владеющих крупнейшим газовым месторождением на суше в Европе, а также намерение Норвегии предотвратить возможное расширение нефтегазовых операций внутри страны, потребность в дополнительных поставщиках очевидна, и Азербайджан, как было исторически доказано, является самым реальным вариантом", - сказал Виддерсховен.

Эксперт отметил, что "Южный газовый коридор" обеспечит поставку энергоресурсов в негазифицированный регион Европы - на Балканы.

"Как ранее сказал вице-президент Еврокомиссии по вопросам Энергетического союза Марош Шефчович, крайне важно открыть новые маршруты поставок энергоресурсов на Балканы и противостоять проектам, предусматривающим строительство объектов, работающих на угле", - сказал Виддерсховен.

"Южный газовый коридор" является одним из приоритетных для ЕС проектов и предусматривает транспортировку 10 миллиардов кубометров азербайджанского газа из Каспийского региона через Грузию и Турцию в Европу.

На первоначальном этапе газ, добываемый в рамках второй фазы разработки азербайджанского газоконденсатного месторождения "Шах Дениз", рассматривается в качестве основного источника для проектов "Южного газового коридора". На более позднем этапе к проекту могут быть подключены другие источники. Газ в рамках второй стадии разработки месторождения будет экспортироваться в Турцию и на европейские рынки путем расширения Южнокавказского газопровода и строительства TANAP и ТАР.

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