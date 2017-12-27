Азербайджан экспортировал продовольствие почти на 55 млн. манатов

ОАО "Заготовка и снабжение продовольственной продукцией" за 11 месяцев 2017 года направило на экспорт продукции на 54,8 миллиона манатов, говорится в статье председателя правления ОАО Абульфата Годжаева, опубликованной в среду в официальной печати.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, в статье говорится, что за отчетный период было экспортировано 43,4 тысячи тонн сельхозпродукции.

"За 11 месяцев 2017 года предприятия, финансируемые из государственного бюджета, были обеспечены продовольственной продукцией по 18 наименованиям на сумму 85,5 миллиона манатов. Большая часть продукции была приобретена у местных производителей, среди которых 395 фермеров и 276 компаний, что означает ввод большого объема финансовых средств в их оборот", - говорится в статье.

Согласно статье, с апреля 2017 года ОАО также приступило к выплате авансов.

"До сегодняшнего дня к нам поступили обращения от 309 производителей продовольственной продукции. В результате мониторинга обращений и проверки документов 132 хозяйственным субъектам было выдано свыше 3,38 миллиона манатов аванса", - сообщил собеседник агентства.

В апреле 2016 года Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о создании Открытого акционерного общества "Заготовка и снабжение продовольственной продукцией".

Общество было создано в целях стимулирования производства и (или) переработки сельскохозяйственной продукции, обеспечения развития производителей сельскохозяйственной продукции, дальнейшего повышения качества продовольственной продукции, обеспечения рационального использования государственных средств, создания основы для повышения социального благосостояния населения, занимающегося сельским хозяйством в регионах, обеспечения централизованного осуществления закупки продовольственной продукции по государственному заказу.

За прошедший период ОАО создало структурные подразделения в 12 районах и опорные пункты в 38 районах Азербайджана. С закупщиками, финансируемыми из госбюджета, было заключено 1 925 договоров.

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