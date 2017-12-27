AccessBank порадовал детей совместно с “ASAN məktub” - ФОТО

Расстояние и время - не препятствие для того, чтобы дарить радость. Что может быть лучше, чем, преодолев расстояния, превратиться в тайных героев детишек и порадовать их маленькие сердца?

AccessBank, с момента своего создания уделяющий особое внимание социальным проектам, на этот раз оказал поддержку проекту "ASAN məktub", чтобы в предверии Нового года подарить радость детям, проживающим в отдалённых регионах страны.

В рамках данного проекта сотрудники AccessBank посетили село Болади Лянкяранского района. Цель поездки заключалась в реализации пожеланий детей, проживающих в селе Болади, которые они выразили в своих письмах, адресованных порталу www.asanmektub.az. В ответ на эти письма, во время поездки детям были доставлены желанные подарки.

Для более чем 200 детей, собравшихся во дворе школы села Болади, было организовано музыкально-развлекательное мероприятие. Затем детей собрал Дед Мороз и вручил им подарки, которые они просили в своих письмах. В соответствии со своими желаниями, дети получили в подарок тёплую одежду, куртки, обувь, мячи, игрушки, ёлки, велосипеды, различные школьные принадлежности, сумки, книги и т.д. Развлекательное праздничное мероприятие подарило детям огромную радость - они прочли Деду Морозу стихи и спели песни.

Данный проект, осуществленный AccessBank, является лишь одним из шагов в направлении воспитания для страны детей как достойных личностей, и банк и впредь будет осуществлять подобного рода социальные проекты.