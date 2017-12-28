Корпоративная программа лояльности, или Как превратить расходы в бонусы

Сегодня любой бизнес так или иначе сопряжен с путешествиями. Одни "бегают" по встречам в пределах одного пункта, другие совершают междугородние поездки, или чаще перелеты, третьи работают широко, летая между странами и континентами и устанавливая деловые связи по всему миру. Соответственно, расходы на транспорт составляют львиную долю затрат компании на командировки сотрудников. Существует ли способ, так сказать, удешевить дорогу? В авиакомпании МАУ уверены, что получить больше для бизнеса совсем просто. Все, что нужно сделать, - это зарегистрироваться в программе Panorama Club Corporate.

Panorama Club Corporate - это корпоративная программа лояльности МАУ, участниками которой становятся не пассажиры, а компании. При этом бонусы за участие получают и те, и другие. Как это работает? Давайте разбираться.

Каждый раз, когда компания приобретает билеты на рейсы МАУ для своих сотрудников, партнеров или клиентов, авиакомпания начисляет бонусные мили на оба счета - корпоративный и индивидуальный, естественно, при условии, что пассажир является действующим участником программы МАУ для часто летающих. Иными словами, МАУ дает вдвое больше миль, а клиенты получают вдвое больше возможностей. Все, что требуется от бизнеса, - это выполнить несколько простых действий.

Шаг 1: Регистрация

Для того, чтобы компания стала участником программы Panorama Club Corporate, ее представителю необходимо заполнить заявку на сайте МАУ, указав данные Администратора - ответственного лица, которое будет осуществлять управление корпоративным счетом компании, и, если билеты приобретаются через туристического агента, раздел "Агентство".

По окончании процедуры регистрации на указанный сотрудником электронный адрес направляется подтверждение участия в программе, содержащее номер виртуальной корпоративной карты, свод правил и условий Panorama Club Corporate, а также логин-пароль для входа в корпоративный кабинет, с помощью которого можно проверять мильный баланс компании, оформлять награды, просматривать статистику перелетов и использования бонусов и т.п.

Шаг 2: Накопление миль

Итак, при приобретении билета для сотрудника, партнёра или клиента компании, Администратору необходимо сообщить номер корпоративной карты и номер индивидуальной карты пассажира (для начисления миль на корпоративный и индивидуальный счета) или заполнить соответствующие поля в форме бронирования на сайте МАУ. При этом нужно помнить, что при бронировании авиабилета онлайн через агентский сайт внесение номера корпоративного счета в форму бронирования и, соответственно, начисление миль на карту Panorama Club Corporate невозможно.

Корпоративные клиенты МАУ зарабатывают мили за полёты на собственных регулярных рейсах МАУ под кодом PS000, где 000 - номер рейса. При этом тип тарифа, по которому приобретён билет, значения не имеет. Автоматическое начисление миль производится на счёт компании ежемесячно до 15-го числа месяца, следующего за отчётным. За каждый доллар США, потраченный компанией на перелёты с МАУ, корпоративному клиенту полагается 5 бонусных миль на свой корпоративный счёт.

Пожалуйста, обратите внимание, что за перелёты собственными регулярными рейсами авиакомпаний-партнёров и чартерными рейсами МАУ, включая чартерную квоту на регулярных рейсах, бонусные мили не начисляются.

Шаг 3: Использование миль

Пожалуй, это самое приятное, ведь накопленное коллективным трудом, а точнее путешествиями, можно использовать на оплату провоза сверхнормативного багажа, расчёт милями за изменение даты или маршрута перелёта, повышение класса комфорта на борту, получение скидок на перелёты и, конечно же, оформления наградных билетов на регулярные рейсы МАУ и авиакомпаний-партнёров: Austrian Airlines, Swiss International, KLM, Air France, TAP Portugal, Etihad Airways.

С МАУ компании-участники Panorama Club Corporate получают больше. Больше бонусов, больше привилегий, больше возможностей.

Что ж, осталось только зарегистрироваться и начать существенно экономить на путешествиях. Зачем платить больше?

Билеты на рейсы МАУ доступны на сайте www.flyuia.com в офисе Генерального Агента авиакомпании в Баку (улица Измир, 8, Hyatt Regency Baku, Tower II; тел: +994 12 490 75 77; эл. почта office@deltagroup.az) или в любом агентстве Вашего города.