Азербайджан почти на 100% удовлетворит потребности Грузии в газе

Азербайджан в 2018 году удовлетворит 99,65 процента потребностей Грузии в природном газе. Это следует из баланса природного газа Грузии на 2018 год, утвержденного министерством экономического развития страны, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

В целом, согласно документу, потребности Грузии в 2018 году составят немногим более 2,689 миллиарда кубометров газа. При этом 2,679 миллиарда кубометров газа (99,65 процента от общего объема) Грузия рассчитывает получить из Азербайджана, в том числе 1,866 миллиарда кубометров от госкомпании SOCAR и 813 миллионов кубометров газа, добытого в рамках разработки месторождения "Шахдениз".

Оставшаяся доля (9,41 миллиона кубометров) придется на местную добычу.

Поставки газа в Грузию из России в 2018 году не предусмотрены.

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