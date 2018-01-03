Азербайджан почти на 100% удовлетворит потребности Грузии в газе

3 января 2018 14:02

Азербайджан в 2018 году удовлетворит 99,65 процента потребностей Грузии в природном газе. Это следует из баланса природного газа Грузии на 2018 год, утвержденного министерством экономического развития страны, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

В целом, согласно документу, потребности Грузии в 2018 году составят немногим более 2,689 миллиарда кубометров газа. При этом 2,679 миллиарда кубометров газа (99,65 процента от общего объема) Грузия рассчитывает получить из Азербайджана, в том числе 1,866 миллиарда кубометров от госкомпании SOCAR и 813 миллионов кубометров газа, добытого в рамках разработки месторождения "Шахдениз".

Оставшаяся доля (9,41 миллиона кубометров) придется на местную добычу.

Поставки газа в Грузию из России в 2018 году не предусмотрены.

Другие интересные новости читайте на странице Day.Az в Facebook

Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
Интернет-Портал Day.Az

Новости категории

Лента новостей

Информационная служба

При использовании материалов с сайта гиперссылка обязательна. Редакция не несет ответственности за содержание рекламных материалов и баннеров.

Контакты

Присоединяйтесь!

Рейтинг@Mail.ru
Copyright © 2003-2018 Day.Az