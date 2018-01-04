SOCAR откроет новые автозаправки в Румынии

Азербайджанская госкомпания SOCAR планирует увеличить количество своих автозаправочных станций (АЗС) в Румынии, сообщают в четверг румынские СМИ.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, отмечается, что новая, 38-ая по счету, АЗС под брендом SOCAR в Румынии появится в городе Сату-Маре.

"SOCAR уже подала в мэрию Сату-Маре соответствующие документы. Станцию планируется построить на выезде из города в сторону Пети. SOCAR уже приобрела здесь участок площадью 5400 квадратных метров. На АЗС будет установлено три топливораздаточных колонки. Здесь также планируется расположить ресторан быстрого питания, парковку, магазин потребительских товаров", - сказано в сообщении.

Проект строительства АЗС является частью стратегии SOCAR по развитию автозаправочной сети в зонах интенсивного движения. Первый этап общественных дебатов по поводу разрешения на строительство АЗС состоится 8 января в мэрии Сату-Маре.

В настоящее время автозаправочные станции SOCAR функционируют в 18 регионах Румынии.

Госнефтекомпания является единственным в Азербайджане производителем нефтепродуктов, а также владеет АЗС в Азербайджане, Грузии, Украине, Румынии и Швейцарии.

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