Второе дыхание азербайджанского экспорта - ИТОГИ ГОДА

2017 год прошел в Азербайджане под эгидой возрождения ненефтяной экономики. За год правительство реализовало большое количество мер, нацеленных на рост, как производства, так и экспорта ненефтяной продукции. Продвижение бренда Made in Azerbaijan на зарубежных рынках стало одним из приоритетов внешнеэкономической политики страны.

Еще в 2016 году по сравнению с 2015 годом увеличилось число торговых партнеров Азербайджана - со 165 до 186 стран. В 2017 же году, благодаря мерам по поддержке экспортеров, число участников внешнеэкономической деятельности достигло 14 190[данные на конец ноября 2017 года], тогда как в 2016 году их было 14 055.

Ненефтяной экспорт Азербайджана за 11 месяцев прошлого года составил почти 1,4 миллиарда долларов, увеличившись за год на 22 процента.

Одним из действенных инструментов расширения ненефтяного экспорта стали экспортные миссии. За прошлый год Азербайджан организовал ряд различных миссий в Саудовскую Аравию, ОАЭ, Россию, Китай, Венгрию, Казахстан, Германию, Катар и другие страны.

По итогом каждой экспортной миссии, проведенной Азербайджанским фондом поощрения экспорта и инвестиций и министерством экономики, были заключены различные контракты или достигнуты соглашения о будущих поставках. Так, азербайджанские предприниматели договорились о поставках в зарубежные страны мясомолочной продукции, меда, фруктов, гранатовых соков, консервов, минеральных вод, вин, мебели и другой продукции.

Особое внимание также уделялось участию азербайджанских предпринимателей на международных выставках. Продукция под брендом Made in Azerbaijan была презентована на таких крупных и авторитетных выставках, как ANUGA, Worldfood Moscow, Prowein, Gulfood 2017.

Еще один инструмент, созданный для развития ненефтяного экспорта, - это механизм поощрения экспорта. За год в рамках этого механизма, который предусматривает компенсацию трех-шести процентов от таможенной стоимости экспортируемого товара, предпринимателям вернули свыше двух миллионов манатов.

С конца прошлого года также началась реклама азербайджанской продукции на зарубежных телеканалах и в СМИ. Азербайджанская продукция также будет продаваться в Duty Free разных аэропортов, за год были заключены договоренности с сетями супермаркетов в арабских и европейских странах. Это далеко не все меры, которые были и будут реализованы для продвижения азербайджанской продукции на зарубежных рынках. Не раз отмечалось, что 2017-ый год во многом стал подготовительным для обеспечения развития экономики в последующие годы. В 2017 году бренд Made in Azerbaijan начал экспансию на мировые рынки и первые успешные результаты дают шанс на то, что азербайджанская продукция сможет занять свою нишу на полках магазинов в зарубежных странах.

Азад Гасанли, заместитель главного редактора по вопросам экономики АМИ Trend