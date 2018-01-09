ЦБА продаст ноты на 150 миллионов

На Бакинской фондовой бирже (БФБ) 10 января состоится аукцион по размещению краткосрочных нот Центрального банка Азербайджана на сумму 150 миллионов манатов, сообщает во вторник БФБ.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, на аукцион будет выставлено 1,5 миллиона ценных бумаг номиналом 100 манатов каждая со сроком обращения 28 дней. Срок погашения нот - 7 февраля 2018 года.

Краткосрочные ноты являются инструментом денежно-кредитной политики для регулирования денежной массы в обороте. Приобретать ноты могут только банки.

Согласно требованиям, каждый банк может подать не более двух заявок - одну конкурентную и одну неконкурентную.

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