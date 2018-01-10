Чехия будет закупать у Азербайджана нефтехимические продукты - ПОДРОБНОСТИ

Чехия будет закупать у Азербайджана нефтехимические продукты, производимые на местных нефтехимических заводах.

Как передает Day.Az, об этом сказал Trend секретарь по вопросам экономики и торговли посольства Чехии в Азербайджане Ян Йиндрих.

"В настоящее время мы закупаем у Азербайджана лишь сырье, которое далее перерабатывается на наших нефтехимических заводах. Однако в то же время мы с большим интересом следим за той номенклатурой нефтепродуктов, которая производится в Азербайджане и отсутствует в Чехии. Из этих соображений Чехия намерена покупать у Азербайджана не только сырье, но и готовые нефтепродукты", - сказал Йиндрих.

По его словам, закупка нефтепродуктов у Азербайджана начнется приблизительно в 2019 году.

Основным продуктом, экспортируемым из Азербайджана в Чехию, является нефть, которая поставляется в количестве 2-2,5 миллиона тонн в год и составляет треть потребляемой в Чехии нефти.

Единственным производителем нефтепродуктов в Азербайджане является госкомпания SOCAR. В январе-ноябре 2017 года в стране было произведено 4,23 миллиона тонн нефтепродуктов, в том числе автомобильный бензин (1 097,6 тысячи тонн), нафта (169 тысяч тонн), керосин (539 тысяч тонн), дизельное топливо (1 718,4 тысячи тонн), мазут (262,5 тысячи тонн), смазочные масла (33,6 тысячи тонн), нефтяной битум (208,8 тысячи тонн), нефтяной кокс (197,5 тысячи тонн).