Чего ждать на рынке недвижимости Баку в 2018 году? - МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

В минувшем году рынок недвижимости Азербайджана по сравнению с предыдущими годами имел тенденцию роста, которая сохранится и в первых кварталах 2018 года.

Об этом Day.Аz сказал генеральный директор консалтинговой компании MBA Group, эксперт в области недвижимости Нусрет Ибрагимов.

По подсчетам экономиста, в минувшем году наблюдался рост активности рынка недвижимости, цены (в манатном выражении) упали на 3,46 процента.

"В принципе, по сравнению с предыдущими 2015-2016 годами это положительный показатель, который указывает на стабилизацию рынка недвижимости. Причиной этому способствовали восстановление активности банковского сектора, выдача кредитов по ипотечной линии, а также подвижки в строительном секторе. В этом сегменте наблюдается снос старых и строительство новых домов, в целом это позитивно отражается на состоянии рынка недвижимости. В 2017 году на рынке жилья наблюдалось относительное снижение цен, в то время как на автомобильном рынке цены выросли на 12 с лишним процента", - сказал эксперт, пояснив, что этому способствовал рост таможенных пошлин на ввоз автомобилей из-за рубежа.

"Думаю, что в 2018 году рост цен и на квартиры, и на автомобили продолжится. Причем на автомобильном рынке это особенно отчетливо будет происходить уже в первом квартале текущего года, так как по мере их ввоза в страну будет увеличиваться доля автомобилей, поступивших на рынок, что в конечном счете повлияет на среднюю рыночную цену в целом.

Что же касается ситуации в сегменте жилья в текущем году, то на рост цен на этот вид недвижимости повлияет опять-таки активизация объемов ипотечного кредитования, подвижки в банковском секторе. Рост объемов денежной массы в этом сегменте рынка в текущем году достигнет до 4 процентов", - сказал эксперт, отметив, что благоприятные условия ипотечного кредитования жилья увеличат покупательскую способность населения страны.

Матанат Насибова