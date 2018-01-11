Самир Шарифов: Абсолютное большинство вкладчиков в Азербайджане защищены от потерь

Абсолютное большинство вкладчиков в Азербайджане защищены от потерь, сказал министр финансов Самир Шарифов на заседании Кабинета министров, прошедшем в среду под председательством Президента Ильхама Алиева и посвященном итогам социально-экономического развития за 2017 год и предстоящим задачам, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Министр отметил, что не только в Азербайджане, но и во всем регионе наибольший ущерб от негативного влияния на экономику внешних шоков получили банки.

"Однако, в отличие от других стран, в нашей стране, согласно принятому в 2016 году специальному закону, застрахованные вклады, размещённые в частных коммерческих банках, полностью гарантированы со стороны государства. Как результат, абсолютное большинство банковских вкладчиков полностью застрахованы от ущерба", - сказал министр.

Шарифов напомнил, что в рамках мер по оздоровлению банковского сектора для выплаты компенсаций вкладчикам ряда банков Азербайджанский фонд страхования вкладов получил 545 миллионов манатов.

В Азербайджане в 2016 году закрылись 11 банков. Их лицензии были отозваны из-за несоответствия совокупного капитала этих банков минимальному требованию регулятора [50 миллионов манатов] и невыполнения обязательств перед кредиторами. На сегодня Азербайджанский фонд страхования вкладов (ADIF) выплатил вкладчикам этих банков около 750 миллионов манатов. Кроме того, в конце 2017 года была отозвана лицензия еще одного банка - Demirbank - однако выплаты компенсаций его вкладчикам еще не начались.

Азербайджанский фонд страхования вкладов приступил к деятельности 13 августа 2007 года. Верхняя планка процентной ставки по страхуемым вкладам в иностранной валюте составляет три процента. Максимальный уровень годовой процентной ставки по страхуемым вкладам в национальной валюте не должен превышать 15 процентов.

Согласно закону "О полном страховании вкладов", в течение трех лет депозиты населения, годовая процентная ставка по которым не превышает максимального уровня, установленного Попечительским советом ADIF, будут застрахованы, независимо от суммы вклада.

Официальный курс на 10 января составляет 1,7001 AZN/USD.