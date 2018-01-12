Азербайджан получит новый кредит на развитие агросектора от ВБ

Всемирный банк продолжает разработку концепции третьей фазы проекта "Азербайджанские сельские инвестиции" (AZRIP-3).

Как передает Day.Az, об этом сообщили Trend в местном представительстве банка.

Собеседник агентства отметил, что в настоящее время обсуждается сумма кредита.

"На повестке дня стоит несколько вариантов. Один из них подразумевает выделение кредита в размере 90 миллионов долларов, но данная сумма ещё уточняется", - сказали в бакинском офисе ВБ.

Ранее глава Бакинского офиса ВБ Навид Хассан Нагви сообщил Trend, что банк надеется завершить разработку концепции в начале этого года. От суммы кредита также будут зависеть масштаб проекта и то, какие районы он охватит.

Нагви отмечал, что стоимость третьей фазы AZRIP может составить порядка 50-100 миллионов долларов.

С 2012 года в Азербайджане реализуется вторая фаза AZRIP. Ее стоимость составляет 53,6 миллиона долларов; еще 50 миллионов долларов были выделены в 2014 году в рамках дополнительного финансирования.

Данный проект создан на основе результатов первой фазы, которая способствовала увеличению доходов 600 тысяч фермеров, улучшению ирригационных услуг для 700 тысяч человек. Проект охватывает пять основных зон - равнинный Ширван, Мугань-Сальянскую, Нахчыванскую, северную и северо-западную зоны.

Азербайджан присоединился к группе Всемирного банка в 1992 году.