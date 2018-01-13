EIA огласило прогнозы по добыче нефти в Азербайджане в 2018-2019 годах
Ежесуточная добыча нефти и конденсата в Азербайджане в 2018 году составит 0,79 миллиона баррелей, говорится в прогнозах Управления по энергетической информации министерства энергетики США (EIA), опубликованных в январском обзоре энергетического рынка. Об этом Day.Az сообщает со ссылкой на Trend.
По оценкам EIA, производство нефти и конденсата в Азербайджане в 2017 году составило 0,8 миллиона баррелей в день.
При этом прогнозируется, что в 2019 году добыча составит 0,77 миллиона баррелей в сутки.
По прогнозам EIA, среднесуточный уровень добычи нефти в Азербайджане в первом квартале 2018 года составит 0,81 миллиона баррелей, во втором - 0,8 миллиона баррелей, в третьем - 0,78 миллиона баррелей, в четвертом - 0,77 миллиона баррелей.
Вместе с тем, прогноз по ежесуточной добыче на 2019 год составляет 0,78 миллиона баррелей в первом и втором кварталах, 0,77 миллиона баррелей - в третьем квартале, 0,76 миллиона баррелей - в четвертом квартале.
Основной объем нефти, добываемой в Азербайджане, приходится на блок морских месторождений "Азери-Чираг-Гюнешли". На этой площади добывается легкая нефть сорта Azeri Light.
По данным BP, доказанные запасы нефти в Азербайджане на начало 2016 года составляли семь миллиардов баррелей.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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