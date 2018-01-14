TANAP - один из приоритетнейших проектов для Азербайджана, Грузии, Турции и Юго-Восточной Европы - Всемирный банк

На первое января 2018 года Всемирный банк (ВБ) выделил 667,27 миллиона долларов, или 83,4 процента кредита, предусмотренного для проекта строительства Трансанатолийского трубопровода (TANAP), следует из статистических данных, опубликованных на сайте банка, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Бенефициарами кредита на 800 миллионов долларов, одобренного Советом директоров ВБ 20 декабря 2016 года, являются ЗАО "Южный газовый коридор" (Азербайджан) и BOTAS (Турция).

Трубопровод TANAP будет проложен от грузино-турецкой границы до западной границы Турции. TANAP вместе с другим газопроводом - Трансадриатическим (TAP) - является частью проекта "Южный газовый коридор", который предусматривает транспортировку газа с азербайджанского месторождения "Шах Дениз" в Европу.

Как сообщили Azernews в ВБ, TANAP не только повысит конкурентоспособность и создаст новые экономические возможности для жителей Азербайджана и Турции, но также поддержит региональную торговлю, энергетическую безопасность Турции и Европы.

В банке отметили, что проект также позволит Азербайджану диверсифицировать рынки сбыта газа, а Турции - обезопасить энергопоставки.

"Для Азербайджана, Грузии, Турции и стран Юго-Восточной Европы это один из приоритетнейших инфраструктурных проектов. Помощь в реализации таких амбициозных проектов, как TANAP, отражает приверженность группы Всемирного банка поддержке приоритетов развития стран", - сообщили в ВБ.

Проект, добавили в ВБ, способствует достижению стратегических целей банка в партнерстве с Азербайджаном, в том числе интеграции страны в региональные и европейские энергетические рынки, укреплении ее возможностей подключения и транзита и увеличения экспорта.

"Южный газовый коридор" является одним из приоритетных для ЕС проектов и предусматривает транспортировку 10 миллиардов кубометров азербайджанского газа из Каспийского региона через Грузию и Турцию в Европу.

На первоначальном этапе газ, добываемый в рамках второй фазы разработки азербайджанского газоконденсатного месторождения "Шах Дениз", рассматривается в качестве основного источника для проектов "Южного газового коридора". На более позднем этапе к проекту могут быть подключены другие источники. Газ в рамках второй стадии разработки месторождения будет экспортироваться в Турцию и на европейские рынки путем расширения Южнокавказского газопровода и строительства TANAP и ТАР.