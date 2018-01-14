Ассоциация банков Азербайджана о возвращении обменников на улицы - ПОДРОБНОСТИ

Открытие физическими и юридическими лицами пунктов обмена валюты не повлияет на прибыль банков, сказал в среду Trend глава Ассоциации банков Азербайджана (АБА) Закир Нуриев, передает Day.Az.

По его словам, решение о закрытии обменных пунктов, принятое Палатой надзора над финансовыми рынками страны в январе 2016 года, несколько увеличило прибыль банков [так как операции по обмену валюты осуществляются только со стороны банков], но это увеличение наблюдалось в основном в период некоторой волатильности на валютном рынке.

"Сегодня ситуация на рынке достаточно стабильная. Поэтому прибыль банков от операций по обмену валюты на сегодняшний день не столь существенна", - отметил Нуриев.

Глава АБА добавил, что банки кроме наличных операций по обмену валюты, также проводят и безналичные операции, а обменники оказывать подобные услуги не смогут.

"Пункты обмена валюты вне банков смогут оказывать только услуги по операциям с наличностью. Кроме того, законодательство не подразумевает лишение банков права продолжать проводить операции по обмену наличной валюты. Поэтому, я считаю, что возвращение обменников на рынок не повлияет на доходы и прибыль банков", - сказал глава АБА.

Нуриев добавил, что возобновление работы пунктов обмена валюты вне банков способствует развитию в Азербайджане туризма. Данный шаг, по его словам, направлен на то, чтобы население и гости страны могли свободно обменивать валюту в выходные и праздничные дни.

"В большинстве своем банки не работают в выходные и праздничные дни. Число банковских филиалов и отделений, оказывающих услуги круглосуточно также ограничено. Это создает ряд трудностей, как для туристов, так и для населения. Поэтому восстановление работы обменников позволит улучшить качество оказываемого населению и туристам сервиса", - отметил Нуриев.

Согласно новому порядку обмена валюты, который вступил в силу с 30 декабря 2017 года, в пунктах обмена валюты запрещено предоставление других услуг, кроме обмена валюты. Для оказания услуг по обмену валюты необходима специальная лицензия.

Пункты обмена валюты могут функционировать как в отдельном киоске или здании, так и при вокзалах, гостиницах, портах и аэропортах. При этом на видном месте, помимо самого курса валют, должны быть размещены лицензия (или копия) на осуществление операций по обмену валюты, номер горячей линии Палаты надзора над финансовыми рынками для жалоб и обращений, а также режим работы пункта обмена валюты.

Обмен валюты в таких пунктах осуществляется только в наличной форме.

Продажа клиенту валюты на сумму эквивалентную более 500 долларам или покупка у него валюты на сумму эквивалентную более 10 тысячам долларов возможно только при предоставлении удостоверения личности.