Назначены еще три советника министра налогов Азербайджана

16 января 2018 11:56

Министр налогов Азербайджана Микаил Джаббаров назначил себе трех новых советников. Как сообщает Day.Az со ссылкой на Report, тем самым число его советников достигло пяти.

Имена новых советников - Орхан Назарли, Абдулла Тагиев и Хагани Абдуллаев. Информация о назначении Х.Абдуллаева распространилась с прошлой недели.

Ранее М.Джаббаров назначил советниками Джамала Гасымова и Эльнура Алиева.

Дж. Гасымов до этого возглавлял аппарат министерства образования, а Э. Алиев руководил отделом информации министерства. Некоторое время он также был заместителем директора и и.о. директора Управления образования г. Баку.

Другие интересные новости читайте на странице Day.Az в Facebook

Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
Интернет-Портал Day.Az

Новости категории

Лента новостей

Информационная служба

При использовании материалов с сайта гиперссылка обязательна. Редакция не несет ответственности за содержание рекламных материалов и баннеров.

Контакты

Присоединяйтесь!

Рейтинг@Mail.ru
Copyright © 2003-2018 Day.Az