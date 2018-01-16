Назначены еще три советника министра налогов Азербайджана

Министр налогов Азербайджана Микаил Джаббаров назначил себе трех новых советников. Как сообщает Day.Az со ссылкой на Report, тем самым число его советников достигло пяти.

Имена новых советников - Орхан Назарли, Абдулла Тагиев и Хагани Абдуллаев. Информация о назначении Х.Абдуллаева распространилась с прошлой недели.

Ранее М.Джаббаров назначил советниками Джамала Гасымова и Эльнура Алиева.

Дж. Гасымов до этого возглавлял аппарат министерства образования, а Э. Алиев руководил отделом информации министерства. Некоторое время он также был заместителем директора и и.о. директора Управления образования г. Баку.

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