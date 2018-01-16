Назначены еще три советника министра налогов Азербайджана
16 января 2018 11:56 1 031
Министр налогов Азербайджана Микаил Джаббаров назначил себе трех новых советников. Как сообщает Day.Az со ссылкой на Report, тем самым число его советников достигло пяти.
Имена новых советников - Орхан Назарли, Абдулла Тагиев и Хагани Абдуллаев. Информация о назначении Х.Абдуллаева распространилась с прошлой недели.
Ранее М.Джаббаров назначил советниками Джамала Гасымова и Эльнура Алиева.
Дж. Гасымов до этого возглавлял аппарат министерства образования, а Э. Алиев руководил отделом информации министерства. Некоторое время он также был заместителем директора и и.о. директора Управления образования г. Баку.
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