Венгрия может заинтересоваться импортом азербайджанского газа - МНЕНИЕ ИЗ ЕВРОПЫ

Масштабный проект "Южный газовый коридор" представляет для Европы огромную значимость, так как создает реальную возможность для обеспечения стран европейского континента природным газом.

Об этом сказала Day.Аz венгерский эксперт Ребекка Фекете.

По ее словам, проект создает большую возможность в плане обеспечения энергетической безопасности Европы, которая считается одной из главных проблем на сегодняшний день.

"Европа нуждается в поставках природного газа, поэтому реализация проектов TAP, TANAP может стать большим подспорьем для доставки природного газа на европейский континент. К примеру, экономика Венгрии на 80% зависит от природного газа, поэтому вопросы транспортировки этого вида энергоресурсов являются приоритетными для страны. В этом смысле газ, который добывается на азербайджанских месторождениях, стоит рассматривать в качестве надежного источника для обеспечения потребностей Европы природным топливом. Проект, который находится в стадии обширной реализации, многообещающий и может серьезно изменить энергетическую карту Европы", - сказала эксперт.

"Европейская комиссия оказывает реальную поддержку в реализации инициированному Азербайджаном проекту "Южного газового коридора", к его финансированию подключены серьезные европейские институты.

Учитывая важную роль Азербайджана в обеспечении энергетической безопасности Европы, не исключено, что Венгрия может заинтересоваться импортом азербайджанского газа в обозримом будущем", - сказала наша собеседница.

Напомним, что проект "Южный газовый коридор" впервые в истории обеспечит выход каспийского газа на европейские рынки. На первоначальном этапе газ, добываемый в рамках второй фазы разработки азербайджанского газоконденсатного месторождения "Шахдениз", рассматривается в качестве основного источника для проектов "Южного газового коридора". На более позднем этапе к проекту могут быть подключены другие источники. Газ в рамках второй стадии разработки месторождения будет экспортироваться в Турцию и на европейские рынки путем расширения Южнокавказского газопровода и строительства Трансанатолийского и Трансадриатического трубопроводов.

Стоимость проекта "Южный газовый коридор" в настоящее время оценивается в 41,5 миллиарда долларов.

Матанат Насибова