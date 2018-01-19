Азербайджан усилит борьбу с контрабандой сигарет
19 января 2018 12:58 297
Государственный таможенный комитет Азербайджана (ГТК) подготовил предложения для усиления борьбы с незаконным ввозом и реализацией безакцизных сигарет.
Об этом в пятницу сказал глава ГТК Айдын Алиев на пресс-конференции, посвященной итогам 2017 года, передает Day.Az со ссылкой на Trend.
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