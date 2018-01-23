Азербайджан и Болгария могут улучшить туристический сектор двух стран - ЭКСПЕРТ

Дружественные связи между Азербайджаном и Болгарией существуют давно, но именно за последние годы они еще больше укрепились благодаря обоюдным усилиям глав государств двух стран.

Об этом сказал в беседе с Day.Аz болгарский эксперт Йордан Николов.

По его словам, недавний визит в Баку премьер-министра Бойко Борисова можно оценить как показатель интереса Болгарии к Азербайджану.

Он отметил, что на данный момент динамично продолжается экспорт различных видов сельхозпродукции и других отраслей экономики из Болгарии в Азербайджан.

Экономист придал большую значимость открытию прямого транспортного сообщения между Азербайджаном и Болгарией.

"Прямое транспортное сообщение между нашими странами - большое подспорье для развития туризма и укрепления связей в этой выгодной сфере, поэтому, как мне кажется, это направление может в обозримом будущем существенно улучшить свои показатели роста.

Прямое транспортное сообщение существенно усилит двустороннее развитие экономики и позитивно отразится на туристическом секторе Азербайджана, так как увеличит поток бизнесменов и туристов между двумя странами", - продолжил эксперт, отметив, что столица Болгарии стала первым городом в Европейском союзе, куда будет выполнять прямые рейсы первый азербайджанский лоукостер Buta Airways.

По оценкам европейского эксперта, запуск прямого авиарейса межу Азербайджаном и Болгарией может поспособствовать совместной реализации новых проектов в сфере туризма.

"Такого рода инициативы привлекательны тем, что являются реальным способом для укрепления двустороннего сотрудничества, а также экономической целесообразностью на взаимовыгодной основе", - сказал наш собеседник.

Сообщается, что минимальный тариф по направлению Баку-София, как и по остальным направлениям авиакомпании, составит 29 евро (в одну сторону). Полеты будут совершаться раз в неделю по вторникам.

По данным Государственного таможенного комитета Азербайджана, товарооборот с Болгарией в 2017 году составил 37,43 миллиона долларов, из которых свыше 37,3 миллиона долларов пришлись на импорт болгарской продукции. По сравнению с 2016 годом товарооборот между странами сократился на 5,95 процента, что связано со снижением объема импортных операций на 5,45 процента, а экспортных - в 2,5 раза.

Матанат Насибова