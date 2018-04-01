Глава PASHA Bank: Экономические реформы укрепили доверие населения к банковскому сектору Азербайджана - ИНТЕРВЬЮ

Интервью Day.Аz с председателем правления PASHA Bank Талехом Кязымовым.

Экономические реформы, проведенные в Азербайджане придали новый импульс развитию национальной экономики.

Учитывая, что продолжающаяся в мире с конца 2000-х годов макроэкономическая "турбулентность" воздействует на благосостояние развитых стран мира, одним из главных факторов и неотделимым спутником успешного развития государств в этот период стала готовность к трансформации к новым рыночным условиям.

Любые макроэкономические изменения в глобализирующемся мире несут с собой не только трудности, но также и новые возможности для развития. В этом смысле не стал исключением и Азербайджан, самый важный этап всестороннего экономического и социального развития которого пришелся именно на последние два десятилетия.

Реализованные в нашей стране за этот период грандиозные энергетические, телекоммуникационные и инфраструктурные проекты укрепили позиции государства в качестве регионального транспортного "хаба" и одного из гарантов энергетической безопасности стран Старого света. Среди них - ввод в эксплуатацию нефтепровода Баку-Тбилиси-Джейхан, газопровода Баку-Тбилиси-Эрзерум, открытие регионального и стратегически важного железнодорожного сообщения Баку-Тбилиси-Карс, вывод на орбиту телекоммуникационных спутников и многие другие масштабные проекты, ставшие главными событиями в современной истории нашей страны и окончательно утвердившие ее в роли сильной региональной державы.

Успешная реализация ряда Государственных программ социально-экономического развития регионов в корне изменила их благосостояние и инвестиционный облик.

Данный факт находит свое подтверждение, в том числе и в открытии совместных с иностранными партнерами предприятий.

В целом на фоне запланированного общего снижения зависимости бюджета страны от экспорта энергоресурсов, особый акцент на государственном уровне и тогда, и сейчас делается на развитии потенциально перспективных секторов экономики, не относящихся к нефтегазовой сфере.

В результате ряда экономических побед Азербайджан с каждым годом укрепляет свои позиции в регионе, на сегодня он стал обладателем весомого авторитета и далеко за его пределами. Полагаю, это является показателем успешной адаптации государственной модели увправления к новым экономическим реалиям.

В последние несколько лет мы все чаще становимся свидетелями того, как под воздействием внешних негативных факторов и в результате невзвешенных и до конца непродуманных шагов в управлении экономической политикой государства могут сокращаться целые сегменты экономик развивающихся и развитых государств.

Падение цен на энергоносители внесло свои жёсткие коррективы в развитие нефтедобывающих стран, а также государств, чье развитие не зависело напрямую от экспорта энергоресурсов.

Зачастую негативное влияние извне на экономику государств усугубляется отсутствием четкого вектора, четкой картины развития на всех уровнях и неготовности стран к изменениям, неспособности "выйти из зоны комфорта".

Отрадно, что Азербайджан, являясь одним из крупнейших экспортеров энергоресурсов в регионе, сумел в кратчайшие сроки адаптироваться к условиям нового экономического климата. Это произошло благодаря инициированным и реализуемым под непосредственным руководством главы государства Ильхама Алиева структурным реформам.

Реформы, затронувшие такие основные направления ненефтяного сегмента экономики Азербайджана, как туризм, логистика, информационные технологии, сельское хозяйство и другие, придали новый толчок их дальнейшему устойчивому развитию.

Разработанные и утвержденные на самом высоком уровне Стратегические дорожные карты по указанным секторам обеспечивают в настоящее время создание новых возможностей для привлечения иностранных инвестиций, развития локально- и экспортно-ориентированного производства, создания новых рабочих мест и закладывают фундамент и дальнейшие предпосылки к устойчивому росту основных макроэкономических показателей без привязки к традиционному для страны энергетическому сектору.

"Второе дыхание" получил финансовый сектор, в частности, банковский рынок страны, являющийся своеобразным "зеркалом" экономики любого государства.

В период усиления макроэкономических вызовов в Азербайджане был усилен контроль над системой управления рисками, претворена в жизнь взвешенная монетарная политика, а также предприняты шаги, направленные на увеличение капитализации банковского сектора, обновление пруденциальных норм и т.д. Эти и прочие реформы отлично проявили себя не только в оздоровлении рынка, но также возымели свой эффект в укреплении доверия населения к национальной валюте и банковскому сектору в целом.

Структурные реформы придали импульс дальнейшему развитию национальной экономики.

На мой взгляд, подтверждением совокупной эффективности проведенных реформ является высокая оценка со стороны многочисленных международных финансовых институтов, рейтинговых агентств и экспертных сообществ, чьи специалисты сходятся во мнении о пользе и своевременности предпринятых мер.

Одними из последних примеров можно назвать пересмотр прогнозов по рейтингам страны на "стабильный" со стороны ведущих международных рейтинговых агентств Fitch Ratings и Standard&Poor's; улучшение позиции страны, занимаемой в "The Global Competitiveness Index" Всемирного экономического форума, где Азербайджан поднялся на 2 строчки, заняв 35-е место, и многое другое.

Сейчас с уверенностью можно говорить о том, что из непростой ситуации, вызванной резким снижением цен на энергоносители в мире, Азербайджан по сравнению с другими странами смог выйти с минимальными для экономики потерями.

Для нас как для ведущего и обслуживающего реальный сектор корпоративного банка очевидно, что сформированный за последние десятилетия сильный и экономически активный класс предпринимателей получил новый импульс к развитию. Сумев извлечь преимущества из изменившихся экономических условий и реформ рынка, местный бизнес приступил к наращиванию ориентированного на внутреннее потребление производства и расширению масштабов экспортоориентированной деятельности.

Последние успехи показывают, что дальнейшее развитие экономики Азербайджана отныне будет базироваться уже не на успехах энергетического сектора, а на достижениях в ненефтяном секторе.

Основой этому станут структурные реформы в наиболее важных для страны отраслях.

Уверен, что страна в последующие годы достигнет новых высот, что, в свою очередь, и далее будет положительно отражаться на благосостоянии азербайджанского народа.

Матанат Насибова