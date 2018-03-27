В Азербайджане облегчат получение разрешения на строительство

В Азербайджане выдающий разрешение на строительство соответствующий орган исполнительной власти сведения, подразумевающиеся в разрешении, будет в течение не 10-ти, а 3-х рабочих дней представлять в Государственный реестр строительства, который является частью единой информационной системы.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Report, в связи с этим предлагаются изменения в Градостроительный и строительный кодекс.

Согласно изменению в статью 75 Кодекса (Общие правила выдачи разрешения на строительство), соответствующий орган исполнительной власти, давший разрешение на строительство, обязан в течение 3-х дней представить необходимые сведения в Государственный реестр строительства, который является частью единой информационной системы. Раньше этот срок составлял 10 дней.

Проект изменения вынесут на обсуждение на пленарном заседании Милли Меджлиса 3 апреля.