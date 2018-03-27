Туристы из Ирана массово ездили в Азербайджан на Новруз - ПОДРОБНОСТИ
Иранские туристы занимают первое место среди туристов, приехавших в Азербайджан.
Об этом во вторник сказал председатель Ассоциации туризма Азербайджана (AzTA) Нахид Багиров, передает Day.Az со ссылкой на Trend.
Председатель ассоциации добавил, что в праздничные дни наблюдался рост туристов из арабских стран.
Багиров добавил, что в этом году праздновать Новруз приехали из Ирана, арабских стран, Узбекистана, Казахстана и других стран СНГ.
"Больше всего туристов приехало в Азербайджан из тех стран, где отмечают Новруз. В настоящее время отели заполнены. В прошлом году отели в основном были забронированы на 21, 22 и 23 марта, в этом году - на период с 28 по 30 марта", - сказал Багиров.
Глава AzTA отметил, что на указанный период отели в основном забронировали иранские и арабские туристы.
"Иранцы больше едут в Баку, а туристы из арабских стран предпочитают ехать в регионы. Привлекло туристов также то, что в преддверии праздника отели снизили цены на 20-30 процентов", - сказал Багиров.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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