Туристы из Ирана массово ездили в Азербайджан на Новруз - ПОДРОБНОСТИ

Иранские туристы занимают первое место среди туристов, приехавших в Азербайджан.

Об этом во вторник сказал председатель Ассоциации туризма Азербайджана (AzTA) Нахид Багиров, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Председатель ассоциации добавил, что в праздничные дни наблюдался рост туристов из арабских стран.

Багиров добавил, что в этом году праздновать Новруз приехали из Ирана, арабских стран, Узбекистана, Казахстана и других стран СНГ.

"Больше всего туристов приехало в Азербайджан из тех стран, где отмечают Новруз. В настоящее время отели заполнены. В прошлом году отели в основном были забронированы на 21, 22 и 23 марта, в этом году - на период с 28 по 30 марта", - сказал Багиров.

Глава AzTA отметил, что на указанный период отели в основном забронировали иранские и арабские туристы.

"Иранцы больше едут в Баку, а туристы из арабских стран предпочитают ехать в регионы. Привлекло туристов также то, что в преддверии праздника отели снизили цены на 20-30 процентов", - сказал Багиров.