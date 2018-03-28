Азербайджан в ближайшие годы завершит переход к несырьевому экспорту - ВЗГЛЯД ИЗ РОССИИ

В ближайшие несколько лет Азербайджан решит вопрос диверсификации экспорта с целью перехода от экономики, получающей больше доходов от нефтегазовой промышленности, к экономике, ориентированной на несырьевые сектора.

Об этом Trend сказал российский политолог, заместитель директора Информационно-аналитического центра по изучению постсоветского пространства при МГУ Александр Караваев, передает Day.Az.

Основное развитие, по мнению эксперта, будет идти в трёх направлениях: агропромышленность, логистика и транспортные коммуникации, а также поддержка малого и среднего бизнеса.

"Развитие транспортных коммуникаций будет идти, в том числе, и в направлении достраивания намеченных и модернизации существующих маршрутов в парадигме превращения Азербайджана в транспортный узел, когда через страну будет происходить перевалка грузов в разных направлениях. Речь идёт не только о проектах "Север-Юг" и "Запад-Восток", но и о транспортном переходе из Ирана в Турцию", - отметил политолог.

Очень важной линией развития, по словам Караваева, является поддержка малого и среднего бизнеса, так как именно на этом уровне закладывается экспортный потенциал.

"Сложно выходить на международные рынки посредством каких-то крупных компаний, задействованных в тяжёлой промышленности. Азербайджан особенно известен двумя направлениями: нефть и агропромышленность. Но даже по этим двум направлениям можно достичь достаточно больших успехов, если поставить их развитие на правильные рельсы", - считает эксперт.

По мнению российского политолога, ожидаются и дальнейшие реформы в сфере управления страной и экономикой в целом.

"Меняются форматы министерств, возникают новые агентства, ведомства сливаются, как, например, министерство транспорта, связи и высоких технологий. Были объединены два крупных министерства с тем, чтобы можно было сконцентрировать усилия на создании системы, позволяющей выводить продукцию на электронные торговые платформы и осуществлять управление транспортом и логистикой, а также экономикой в аспекте движения товарных потоков, в одном ведомстве", - сказал Караваев.