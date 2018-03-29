Yeni Hayat успешно завершает свой очередной проект – ФОТО

Жители Grand Hayat получают ключи от своих квартир.

Группа компаний Yeni Hayat, являющаяся одним из передовых участников строительного сектора страны, дала старт поэтапной сдаче квартир в жилом комплексе Grand Hayat - очередном успешном проекте компании.

Так, в построенном в одной из благоприятной с инфраструктурной точки зрения части города - по адресу: Тбилисский проспект, 1054, - комплексе Grand Hayat ведутся завершающиеся работы, и с 27 марта владельцам квартир 1-го и 2-го зданий комплекса предоставляются ключи.

Отметим, что для обеспечения комфорта и безопасности ремонтных работ владельцам квартир будут созданы особые условия, в результате чего первые жители комплекса смогут беспрепятственно осуществлять грузоподъемные и ремонтные меры по специально разработанному графику.

Созданная в 2002 году, отличающаяся своими новыми идеями и новаторством, Группа компаний Yeni Həyat вот уже 15 лет славится как одна из самых передовых компаний в строительном секторе страны. За этот период компания осуществила ряд инновативных и амбициозных проектов, каждый из которых, являясь уникальным с точки зрения архитектурной и инженерной мысли, сможет стать достойным наследием для грядущего поколения.

Как и в остальных проектах Yeni Hayat, во время возведения Grand Hayat основными критериями являлись высокое качество строительных материалов, точные инженерные расчеты, сплочение в единое пространство всех типов услуг для обеспечения нужд жителей и предоставление им самых современных и комфортных квартир.

Отметим, что строительство комплекса Grand Hayat осуществляется в рамках концепции качества "7S", тем самым объединяя в себе все необходимые стандарты и элементы комфортной жизни, такие как "Полное обслуживание зданий - 1S", "Отремонтированные квартиры - 2S", "Парк отдыха - 3S", "Гипермаркет - 4S", "Спортивный и оздоровительный центр - 5S", "Детский сад и дошкольное образование - 6S", "Развлекательный центр - 7S".

Для дополнительной информации можно обратиться в Центр по продажам (пр. Нобеля 15, Торговый центр Megafun, 1-й этаж), Презентационный офис, организованный в самом комплексе (Тбилисский проспект, 1054), а также позвонить в Справочный центр 922.

"Grand Hayat воссоединит вас с комфортной жизнью, о которой вы мечтали!"

www.grandhayat.az

Справочный центр: 922.