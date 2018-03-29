Amrahbank вновь радует своих клиентов подарками

Amrahbank по сложившейся традиции, как и в прошлые пять лет, в очередной раз проводит кампанию "Депозитный фестиваль 5".

В ходе кампании каждый вкладчик, разместивший в банке депозит на минимальную сумму 5000 АЗН, 3000 евро или 3000 долларов США, получают гарантированные подарки от банка.

В качестве подарков Amrahbank дарит своим клиентам золотые слитки, телефоны модели IPhone8, а также подарочные карты на осуществление покупок в различных торговых объектах города.

Более подробную информацию о призах можно получить по ссылке https://www.amrahbank.az/index.php?menu=120.

Amrahbank является членом Фонда Страхования Вкладов (ADIF) с 2007 г.