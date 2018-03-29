Продолжается выгодная кредитная кампания от AccessBank, проводимая в связи со 100-летием провозглашения АДР. Так, клиенты, взявшие микрокредиты на сумму до 50 000 манатов и наличные кредиты на сумму до 20 000 манатов, могут воспользоваться ЛЬГОТНЫМ ПЕРИОДОМ до 100 дней, а также получить от Банка сумму процентов по графику погашения за последние 100 дней в ПОДАРОК!

Предприниматели, взявшие бизнес-кредиты, смогут воспользоваться также и дополнительным преимуществом, а именно сами выбрать график оплат по кредиту в соответствии с особенностями своего бизнеса.

Кампания будет действовать до 31-го мая, поэтому, не теряя времени, воспользуйтесь выгодными кредитами AccessBank. С такими выгодными условиями реализовать свои планы - НЕ ПРОБЛЕМА!

Подробную информацию можно получить на сайте Банка, страницах в Facebook и Twitter, а также в Контактном центре по номеру 151.

Уставный капитал AccessBank составляет 140,25 млн. манатов, что является 100% иностранным капиталом и принадлежит 6 международным финансовым институтам. Акционерами банка являются: Черноморский банк торговли и развития (20%), Европейский банк реконструкции и развития (20%), Международная финансовая корпорация (20%), KfW - Kreditanstalt für Wiederaufbau (20%), Access Microfinance Holding AG (16,53%) и LFS Financial Systems GmbH (3,47%).