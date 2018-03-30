Pal Zileri — мужской взгляд на моду - ФОТО

Стоит лишь надеть костюм - и Вы великолепны. Особенно, если это костюм от Pal Zileri.

Основатели бренда Pal Zileri ставили своей целью создание модной, креативной одежды, которая не будет похожа на ту, которая продается повсеместно, по качеству и творческим идеям не уступит изделиям сшитым на заказ, а цена будет на порядок ниже. И это им удалось. Сегодня марка PAL ZILERI пользуется неизменным спросом в более 80 странах мира и ассоциируется с аристократизмом, исключительной элегантностью, безупречным кроем и эксклюзивными тканями, разработанными специально для марки лучшими производителями.

На сегодняшний день Pal Zileri представлен в нескольких линиях модной одежды и аксессуаров. Особенно отличается экспериментами LAB, пропагандирующая инновационный подход к материалам, принтам и отделке. У этой линии даже есть слоган: "открытие нового, исследование нового, применение нового". В коллекции представлены повседневные варианты с акцентом на любителей активного образа жизни. Это одежда для тех, кто не любит условностей и слишком строгих рамок.

Коллекция LAB Pal Zileri создана на грани классики и стиля casual и адресована современному горожанину, который любит экспериментировать со своим образом и при выборе одежды в первую очередь ориентируется на собственный вкус. Предметы классического мужского гардероба в рамках линии удачно сочетаются с атрибутами спортивной одежды.

В Баку бутик Pal Zileri находится по адресу: пр-т Нефтчилер, 83.

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