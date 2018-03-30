ОАО КБ "Unibank" выплатил первые проценты держателям облигаций. На аукционе, состоявшемся 28 декабря 2017 года на Бакинской Фондовой Бирже, были выпущены в оборот 1000 процентных, именных бездокументарных необеспеченных облигаций Unibank общей стоимостью 10 млн. долларов и номинальной стоимостью каждой по 10 тыс.долларов. Согласно условиям проспекта эмиссии, процентный доход выплачивается держателям облигаций через каждые 90 дней.

Следует отметить, что на данный момент облигации Unibank долларах являются одними из самых высокодоходных на рынке. Период оборота облигаций с 6% годовой ставкой составляет 6 лет и владельцы облигаций получат проценты 24 раза до конца срока.

Успешное размещение этих облигаций осуществлялось посредством инвестиционной компании Unicapital, дочерней компанией банка.

Наряду с привлечением средств с открытого финансового рынка, целью также является запланированное увеличение поддержки Unibank в развитии рынка ценных бумаг Азербайджана. Средства от продажи облигаций направлены со стороны Unibank на финансирование ненефтяного сектора экономики, а также поддержки малого и среднего бизнеса.

О Unibank

Unibank, созданный, в результате объединения двух передовых коммерческих банков, "MBANK" (1992 года) и "PROMTEXBANK"(1994 года), в 2002 году, является одним из крупнейших финансовых организаций страны. Согласно своим финансовым показателям, Unibank занимает лидирующие позиции в списке банков страны. Unibank, оказывает услуги различным клиентам, как корпоративным, так и частным. В списке акционеров банка находятся такие крупные мировые финансовые институты как Европейский банк развития и реконструкции и Немецкая Инвестиционная Корпорация (DEG).

Для оказания высококачественных услуг банк обладает широкой филиальной сетью, как в регионах, так и в столице. За более чем 25 лет своей успешной коммерческой деятельности и участия во многих социальных проектах, банк не раз становился обладателем многих международных и местных наград.