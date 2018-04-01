Проект "Север-Юг" увеличит экономические и политические бонусы для Баку, Москвы и Тегерана - РОССИЙСКИЙ АНАЛИТИК

Значение железной дороги Астара-Решт (являющейся элементом мегапроекта "Север-Юг") велико для Азербайджана.

Об этом сказал Day.Az ведущий аналитик Центра политической информации Иван Пятибратов.

По оценкам аналитика, самым очевидным бонусом от строительства данного коридора является общее развитие инфраструктуры региона.

"Именно слабая инфраструктура долгое время являлась камнем преткновения при анализе потенциала проекта "Север-Юг". Логистика на транспортных коридорах, претендующих на высокую загрузку, должна быть качественной и дешевой. Сегодня мы наблюдаем позитивные сдвиги в данном направлении, что увеличивает значение Азербайджана в регионе и закономерно способствует экономическому росту государства. Кроме того, участие в данном проекте, параллельно с развитием железной дороги Баку-Тбилиси-Карс, позволяет Азербайджану вести конструктивные отношения как по Северному, так и по Восточному направлениям. Что касается Ирана, то все несколько сложнее. Помимо инфраструктурных и логистических вопросов, у Ирана имеются проблемы с гарантией безопасности перевозок. Долгое время Иран из-за своей ядерной программы находился под санкциями стран Запада, что негативно сказывалось на надежности государства в глазах потенциальных партнеров. Хотя санкции были сняты, сегодня мы наблюдаем откровенно негативное отношение к Ирану со стороны президента США Дональда Трампа, то и дело угрожающего Ирану новыми санкциями. В условиях подобной дипломатической неопределенности Иран все еще нельзя назвать абсолютно надежным партнером, что затрудняет развитие всего проекта. Тем не менее, работа над железной дорогой Астара-Решт демонстрирует, что даже в условиях внешнеполитической неопределенности Иран готов выполнять свои обязательства и активно развивает необходимую для проекта инфраструктуру. Более того, Иран сокращает тарифы на грузоперевозки, что удешевляет их логистику",- пояснил российский аналитик.

По оценкам Ивана Пятибратова, большим бонусом и для Ирана, и для Азербайджана (традиционно нефтяных государств) является возможность в рамках проекта диверсифицировать свою экономику, выходя на рынок с новыми товарами.

"Наконец, железные дороги всегда являлись своего рода политологическим маркером - если государства соединяются посредством железнодорожного сообщения, значит их связывает не только торговля, но и общие политические интересы. Таким образом, развитие проекта "Север-Юг" говорит об укреплении отношений между Россией, Азербайджаном и Ираном, а это значит, что реализация проекта "Север-Юг" увеличит экономические и политические бонусы для Баку, Москвы и Тегерана. В условиях сегодняшних геополитических перемен, когда Западная и Восточная цивилизации активно борются за лидерство, такие интеграционные проекты играют не только и не столько экономическую, сколько политическую роль. Таким образом, активное развитие проекта "Север-Юг" - это в том числе и демонстрация взаимопонимания и поддержки между странами-участницами", - сказал наш собеседник.

Далее политолог отметил, что железная дорога Астара-Решт-Казвин является частью транспортного коридора "Север-Юг", значение которого велико для России.

"В связи с этим Россия, безусловно, заинтересована в успешном воплощении данного проекта. Во-первых, "Север-Юг" предоставляет России, как и другим нефтяным странам региона, возможность диверсифицировать торговлю, что важно в условиях негативной конъюнктуры на нефтяном рынке. Во-вторых, данный коридор сокращает расстояние транспортировки, что позитивно влияет на интенсивность торговли. В-третьих, "Север-Юг", запущенный в полную мощность, сокращает издержки - перевозка грузов по железной дороге потенциально обойдется дешевле, чем использование египетского Суэцкого канала", - заявил эксперт, добавив, что параллельно Россия заинтересована в укреплении своих политических позиций в Евразийском регионе, чему как раз и способствует развитие проекта.

Матанат Насибова