Азербайджан и Иран будут разрабатывать новые нефтяные месторождения - ДЕТАЛИ

Меморандум о взаимопонимании между Азербайджаном и Ираном о совместной разработке соответствующих блоков в Каспийском море позволит странам существенно расширить сотрудничество в нефтегазовом секторе.

Об этом сказал Trend замминистра экономики Азербайджана Сахиль Бабаев, передает Day.Az.

По словам замминистра, документ открывает новые перспективы для совместной разработки месторождений.

"Иранские компании уже участвую в нефтегазовом секторе Азербайджана. Иранская государственная компания NICO обладает долей в 10 процентов в проекте "Шахдениз". До сегодняшнего дня Иран вложил в нефтегазовый сектор Азербайджана около 3 миллиардов долларов. Подписанный меморандум позволит работать над разработкой новых месторождений", - подчеркнул Бабаев.

Напомним, что меморандум о взаимопонимании, о совместной разработке соответствующих блоков в Каспийском море был подписан в ходе визита президента Ирана Хасана Рухани в Азербайджан.

Другие интересные новости читайте на странице Day.Az в Facebook