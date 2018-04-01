Основной катализатор в отношениях Азербайджана и Италии - энергетический фактор - ИТАЛЬЯНСКИЙ ЭКСПЕРТ

1 апреля 2018 23:00

Для Италии сотрудничество с Азербайджаном представляет большую значимость, и это вполне обоснованный и объективный факт.

Об этом сказал Day.Az итальянский эксперт-экономист Фаусто Буджардини.

По его словам, обе страны нацелены на продолжительное и эффективное сотрудничество, так как это отвечает интересам сторон.

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"Есть хорошая основа для сотрудничества в сфере торговли, растет обоюдный интерес в расширении энергетического аспекта двустороннего взаимодействия. В этом контексте уместно отметить двусторонний интерес в реализации проекта "Южный газовый коридор", которому оказывают поддержку страны Европейского союза. Наряду с тем, что Италия является основным торговым партнером Азербайджана среди стран-членов ЕС, она - в списке главных импортеров азербайджанских энергоресурсов. Поэтому закономерно то, что Италия всецело поддерживает сотрудничество Азербайджана с Евросоюзом. Ключевым фактором также является то, что Азербайджан зарекомендовал себя в качестве гаранта энергобезопасности Европы, данный факт серьезно увеличивает имидж страны на международной площадке", - сказал наш собеседник, отметив, что энергетический фактор является основным катализатором  в двусторонних отношениях Италии и Азербайджана.

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Напомним, что "Южный газовый коридор" - это проект расширения Южнокавказского газопровода от Баку через Тбилиси и до Эрзурума. Он предполагает прокладку в Турции газопровода TANAP и его продление по Европе - газопровода TAP общей мощностью десять миллиардов кубометров газа в год. Протяженность газопровода должна составить около 1300 километров, примерная стоимость - $45 млрд. Он пойдет от азербайджанского месторождения "Шахдениз" через Грузию, Турцию, Грецию, Албанию на юг Италии. Первую поставку газа по ЮГК планируется осуществить в 2020 году.

Ресурсной базой для ЮГК является месторождение "Шахдениз" в рамках разработки второй фазы, а впоследствии к проекту могут подключить и другие сырьевые источники.

Матанат Насибова

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