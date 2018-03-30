Интересный конкурс от Nar и радиопрограммы Avtostop

Nar и радио-проект Avtostop, под авторством ди-джея Турала Юсифова, запустили новую совместную акцию. По условиям акции, победители конкурса, проводимого по понедельникам каждой недели в период с 2-го апреля по 21-е мая 2018 года в прямом эфире радио 106.3 FM c 18:00 по 19:00, будут награждены особыми призами от Nar. Те радиослушатели, кто успешно испытает свои знания в области правил дорожного движения, получат шанс выиграть ценные призы от Nar.

Стоит отметить, что согласно уже сложившейся традиции, Nar часто поддерживает и спонсирует проведение различных образовательных конкурсов и интеллектуальных соревнований. Подробную информацию о других проектах, проводимых при поддержке Nar можно получить на сайте nar.az.

Компания Azerfon, начавшая свою деятельность 21 марта 2007 года, в течение короткого времени превратилась в одну из ведущих компаний на азербайджанском рынке телекоммуникаций и мобильной связи. Торговая марка Nar стала олицетворением гармоничного сочетания исторического и культурного наследия Азербайджана с современной жизнью. Nar стал первым оператором в стране, представившим технологию 3G, а также предоставившим абонентам широкий охват сети четвертого поколения (4G).