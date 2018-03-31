Орхан Мамедов: Наша задача - превратить МСП в основную движущую силу экономики Азербайджана - ФОТО

В Баку прошло мероприятие "Бизнес инкубаторы - успешная платформа в развитии малого предпринимательства", организованное министерством экономики Азербайджана.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

В мероприятии приняли участие представители государственных органов, высших учебных заведений, технопарков, бизнес-инкубаторов, стартапов и эксперты.

Выступая на мероприятии, исполнительный директор Агентства по развитию малого и среднего предпринимательства Орхан Мамедов отметил, что развитие малого и среднего предпринимательства (МСП), будучи составной частью успешной экономической политики страны, всегда находились в центре внимания правительства.

"Основная цель проводимых в этом направлении реформ - превратить малое и среднее предпринимательство в основной движущий фактор развития экономики Азербайджана", - сказал Мамедов.

Исполнительный директор напомнил, что для обеспечения последовательности проводимых реформ, а также внедрения эффективной координации и модернизации системы регулирования предпринимательской деятельности, повышения роли МСП в экономике страны и повышения их конкурентоспособности, распоряжением Президента Азербайджана Ильхама Алиева от 28 декабря 2017 года было создано Агентство по развитию малого и среднего предпринимательства.

По словам Мамедова, агентство будет заниматься организацией, координированием, оценкой и регулированием "Домов малого и среднего предпринимательства", которые по принципу "единого окна" будут оказывать предпринимателям ряд услуг государственных органов и организаций.

Деятельность Агентства по развитию малого и среднего предпринимательства, отметил Мамедов, будет проводиться в трех направлениях.

Первое направление охватит меры по поддержке существующих предприятий, обеспечению их выхода на зарубежные рынки, предоставлению бизнесу услуг госорганов и организаций по принципу "единого окна".

В рамках второго направления агентство окажет поддержку новым идеям и развитию новых предприятий и стартапов, а также поможет им готовить бизнес и маркетинговые планы, получить доступ к льготному финансированию.

Третье направление связано с предоставлением через "Дома малого и среднего предпринимательства" всех необходимых для начала и ведения бизнеса процедурных и правоопределяющих документов услуг, в том числе по регистрации субъектов предпринимательства, выдаче лицензий и разрешений, оказанию нотариальных и банковских услуг.

"Наша основная задача в развитии МСП - сформировать благоприятную бизнес-среду, повысить роль МСП в экономике, занятости, их конкурентоспособность и долю в общем экспорте страны, обеспечить все возможное элементы производства и оказания услуг посредством МСП, в особенности интеллектуальной составляющей. Наша задача - посредством этих мер обеспечить повышение доли МСП в ВВП и занятости", - подчеркнул Мамедов.

В конце своего выступления Мамедов пригласил всех представителей МСП к активному сотрудничеству с Агентством по развитию малого и среднего предпринимательства.

Затем выступили участники бизнес-инкубаторов и представители стартапов, которые рассказали о своей деятельности, реализуемых проектах. В рамках мероприятия были проведены презентации проектов ряда стартапов, в том числе RainEnergy, Apd Voice, Lean Consulting, Qss-Analytics, Join B2B, MrBee, CO2Catalyser, Mirvari store, Parking App.

В конце мероприятия был подписан меморандум о расширении сотрудничества и совместной деятельности со стороны 18 бизнес-инкубаторов.