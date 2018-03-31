Silk Way West Airlines возобновила грузоперевозки в Будапешт
Авиакомпания Silk Way West Airlines после двухлетнего перерыва возобновила грузоперевозки в Будапешт, говорится в сообщении азербайджанской авиакомпании, передает Day.Az со ссылкой на Trend.
Согласно сообщению, первый полет состоялся 18 марта. Рейсы будут осуществляться дважды в неделю - по четвергам и воскресеньям на самолетах Boeing 747.
В авиакомпании отметили, что возобновление полетов связано с ростом спроса по этому направлению, что также связано с развитием электронной торговли.
Авиакомпания Silk Way West Airlines приступила к своей деятельности 19 июня 2012 года. В настоящее время флот авиакомпании Silk Way West Airlines состоит из самолетов Вoeing 747-8F и Вoeing 747-400F.
Авиакомпания Silk Way West Airlines выполняет регулярные полеты в различные регионы мира - Азию, Европу, Ближний Восток и Северную Америку, используя Международный аэропорт Гейдара Алиева в качестве транзитного хаба, связывающего континенты друг с другом.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
-
30 Мар. 15:14 32 762
-
30 Мар. 20:57 9 658
-
30 Мар. 16:57 7 989
-
11:00 3 991
-
30 Мар. 15:23 3 896