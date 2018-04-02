Азербайджан занял важную нишу на энергорынке Европы - ЧЕШСКИЙ ЭКСПЕРТ

Энергетическая политика Азербайджана, которая является одной из важных аспектов государственной стратегии страны, высоко оценивается в Европе.

Такое мнение высказал Day.Az европейский эксперт Йозеф Новак.

По его словам, для Европы вопросы энергобезопасности представляют особую значимость, в этом смысле сотрудничество с Азербайджаном в энерегетической сфере представляет собой важный аспект двустороннего взаимодействия.

"Инициативы Азербайджана, связанные с реализацией масштабных энергопроектов, в частности с Южным газовым горидором (ЮГК) находят серьезную поддержку европейских стран, они обоюдовыгодны и имеют обнадеживающие перспективы для двустороннего сотрудничества. Выгода Азербайджана в том, что страна расширяет свои транзитные возможности, находит новые источники на внешних рынках для реализации своих энергопоставок. При этом каждая из сторон реализует свои планы, основываясь на собственных интересах, что очень важно. Азербайджан показывает всему миру пример развивающегося государства, которое на фоне сложной мировой конъюнктуры, а также при наличии оккупации части своих территорий продолжает последовательное развитие практически всех отраслей экономики.

Считаю, что это достаточно серьезный показатель. Азербайджан на нынешнем этапе обеспечивает пять процентов спроса на газ в странах ЕС, и с реализацией масштабного проекта этот показатель будет однозначно увеличиваться. Соответственно увеличится стратегическая значимость страны в регионе и Европе. Масштабные проекты Баку-Тбилиси-Джейхан и Баку-Тбилиси-Эрзурум, которые предоставили Европе альтернативные объемы из альтернативных источников, уже увеличили значимость Азербайджана на внешних газовых рынках", - отметил Й.Новак.

По оценкам чешского аналитика, сбалансированная и продуманная политика Азербайджана позволяет расширить географию проектов в сфере энергетики, благадаря которой страна заняла важную нишу на энергорынке Европы.

"Недавний запуск транспортного маршрута Баку-Тбилиси-Карс показал большие возможности Азербайджана, а также других стран региона, заинтересованных в больших рынках. Полагаю, что подобные проекты будут реализовываться и в последующие годы, учитывая растущий потенциал Азербайджана, а также стремление развиваться и выстраивать надежное партнество со странами большого европейского континента", - сказал наш собеседник.

"Южный газовый коридор" является одним из приоритетных для ЕС проектов и предусматривает транспортировку 10 миллиардов кубометров азербайджанского газа из Каспийского региона через Грузию и Турцию в Европу. Трубопровод TANAP будет проложен от грузино-турецкой границы до западной границы Турции.

Первоначальная пропускная способность трубопровода TANAP, как ожидается, составит 16 миллиардов кубических метров газа в год. Около шести миллиардов кубометров будет поставляться в Турцию, а остальное - в Европу. После завершения строительства Трансадриатического газопровода газ поступит в Европу приблизительно в начале 2020 года.

Трубопровод ТАР стоимостью 4,5 миллиарда евро будет проложен по территории Греции, Албании, по дну Адриатического моря, а затем направлен на юг Италии. На турецко-греческой границе он будет соединен с другим газопроводом TANAP.

Матанат Насибова