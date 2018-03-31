SOCAR восстанавливает нормальный режим работы на морских объектах

Работники госкомпании SOCAR, эвакуированные накануне с морских объектов на Каспии из-за объявленного штормового предупреждения, постепенно возвращаются на свои рабочие места, сообщил Trend в пятницу глава по связям с общественностью SOCAR Ибрагим Ахмедов, передает Day.Az.

По его словам, с 12:00 31 марта нормальный режим работы на морских объектах госкомпании начал постепенно восстанавливаться.

"Для возвращения нефтяников на платформы были предприняты все необходимые меры. В настоящее время нефтяники продолжают свою работу в нормальном режиме", - сообщил Ахмедов.

Напомним, что накануне SOCAR усилила меры безопасности в связи с сильным ветром, скорость которого в открытом море временами превышала 30 метров в секунду. С морских объектов были эвакуированы более 1 000 нефтяников. Была максимально ограничена работа на открытом воздухе и передвижение транспорта и сотрудников по эстакадам и производственным площадкам платформ, даны указания по приведению в безопасное состояние построек и установок, организовано дежурство. На морских нефтегазодобывающих объектах было оставлено лишь минимально необходимое количество дежурных.