Дизайн ванной комнаты - в Casamia - ФОТО

2 апреля 2018 10:25

Отличный дизайн всегда является результатом принятия смелых решений и использования последних инноваций. Современная сантехника, а также дополнения к ней (краны и смесители) - это сочетание экологически чистых решений с креативными идеями дизайнеров.

Керамика стала более податливой, "гибкой", в результате каждая новая коллекция сантехники от ведущих производителей становится настоящим произведением искусства, полной инновационных решенийю

Casa mia - мой дом!

(+994 50) 266 30 30
(+994 12) 541 61 71
www.casamia.az
Ак. Гасана Алиева, 51.

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