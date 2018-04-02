Дизайн ванной комнаты - в Casamia - ФОТО
2 апреля 2018 10:25 251
Отличный дизайн всегда является результатом принятия смелых решений и использования последних инноваций. Современная сантехника, а также дополнения к ней (краны и смесители) - это сочетание экологически чистых решений с креативными идеями дизайнеров.
Керамика стала более податливой, "гибкой", в результате каждая новая коллекция сантехники от ведущих производителей становится настоящим произведением искусства, полной инновационных решенийю
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