«Quba Rixos» продолжит свою деятельность под новым названием - ФОТО

Баку, 1 апреля 2018 года

Пятизвездочный отель в Губе провел ребрендинг

"Quba Rixos" продолжит свою деятельность под новым названием

Название "Quba Rixos" было изменено на "Quba Palace"

Находящийся на лоне живописной природы Азербайджана, у подножия гор в Губе, на берегу реки Гудиалчай пятизвездочный отель "Quba Rixos" провел ребрендинг. С 1 апреля 2018 года отель будет принимать своих гостей под именем "Quba Palace". Объединяющий вокруг себя самые профессиональные, на данный момент, кадры в области гостиничного менеджмента в Азербайджане "Quba Palace", будет продолжать работать с той же командой под новым брендом.

По словам главного менеджера отеля Кенана Агаева, будучи самым популярным и самым крупным отелем в регионах Азербайджана "Quba Palace", сохраняя свой успешный и профессиональный имидж в этом секторе высоким уровнем обслуживания, постарается сделать свой новый бренд еще более известным.

Руководство отеля сообщило, что выход бренда "Rixos" из названия отеля связан с новыми вызовами. Таким образом, объявив свое решение покинуть регион, бренд "Rixos" официально выходит как с азербайджанского, так и с грузинского рынка. В результате с апреля отель "Quba Rixos" в Азербайджане будет именоваться "Quba Palace", а "Rixos Borjomi" в Грузии - "Borjomi Likani".

"Мы хотим привлечь больше туристов и эффективно использовать большой потенциал и возможности нашего отеля. Мы убеждены, что в ближайшее время "Quba Palace" будет признан еще более сильным брендом на рынке ", - заявил Кенан Агаев.

Отметим, что имеющий первое и единственное поле для гольфа в Азербайджане, гостиничный комплекс "Quba Palace", был введен в эксплуатацию в 2013 году. Комплекс, который расположен в селе Эски Игрик Губинского района, состоит из семиэтажного главного здания, 26 вилл, трех ресторанов, ночного клуба, развлекательного парка, поля для гольфа и других современных объектов обслуживания, охватывает территорию площадью в 127 гектаров. На территории комплекса имеется искусственное озеро общей площадью 30 тысяч квадратных метров, площадка для посадки вертолета и другие вспомогательные здания.

Для получения дополнительной информации пожалуйста, посетите www.qubapalace.com

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