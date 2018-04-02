Получи свой первый кредит от Kapital Bank со скидкой

Kapital Bank проводит акцию по предоставлению льготного кредита клиентам, обращающимся в банк за кредитом в первый раз. В рамках акции, все клиенты, подавшие заявку на кредит в Kapital Bank, получат скидку по годовой процентной ставке 4% и бесплатную карты BirKart в подарок.

Комиссия по кредиту будет составлять 0%. А кредит до 8 500 манат могут оформляться без поручителя. Акция продлится до 30-го апреля 2018-го года.

Следует отметить, сумма потребительского кредита наличными составляет от 300 до 20 000 манат, а срок от 3-х до 48 месяцев. Данный продукт предназначен для клиентов банка получающих зарплату или пенсию посредством Kapital Bank.

Для оформления кредита необходимо будет предоставить в банк зарплатную или пенсионную карту, а также удостоверение личности. Для более подробной информации о кредитах - www.kapitalbank.az/loans/cash?hl=ru.

Kapital Bank оказывает услуги населению в 95 филиалах и 7-ми отделениях по всей стране, имея самую широкую сеть обслуживания. Более подробную информацию о продуктах и услугах банка можно получить на сайте www.kapitalbank.az, страницах банка в социальных сетях, а также, позвонив в центр обслуживания клиентов по номеру 196.