AccessBank продолжает кредитную кампанию "Bağa bax ki, bağ olsun!"
AccessBank, который постоянно оказывает поддержку различным секторам сельского хозяйства, продолжает кредитную кампанию "Bağa bax ki, bağ olsun!" Кампания, предназначенная для садоводов, продлится до 30 апреля 2018-го года.
В этот период лица, занимающиеся сельским хозяйством и взявшие кредит в AccessBank, смогут получить ЛЬГОТНЫЙ ПЕРИОД до 12 месяцев, а также СКИДКУ до 3% на годовую процентную ставку по кредиту.
Интерес к кампании довольно большой: с начала ее проведения уже немалое число клиентов воспользовались выгодными условиями, предоставленными AccessBank-ом, и расширили свое хозяйство. Если и вы хотите расширить своей бизнес, обращайтесь в ближайший филиал банка.
Подробную информацию можно получить на сайте Банка, страницах в Facebook и Twitter, а также в Контактном центре по номеру 151.
Уставный капитал AccessBank составляет 140,25 млн. манатов, что является 100% иностранным капиталом и принадлежит 6 международным финансовым институтам. Акционерами банка являются: Черноморский банк торговли и развития (20%), Европейский банк реконструкции и развития (20%), Международная финансовая корпорация (20%), KfW - Kreditanstalt für Wiederaufbau (20%), Access Microfinance Holding AG (16,53%) и LFS Financial Systems GmbH (3,47%).Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!