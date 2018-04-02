Как найти работу в Азербайджане – История одного успеха

Говорят, что после 30-ти жизнь только начинается. Но многие не знают, что делать с жизнью уже в 25.



Известный российский психолог Николай Козлов обозначил сферы, от которых зависит успех в жизни каждого человека, в "Колесе Жизни", состоящем из 8 осей: 1) Дом и окружающее пространство, 2) Семья и друзья, 3) Здоровье, 4) Деньги, 5) Карьера, 6) Свободное время, 7) Любовь, 8) Развлечения и отдых. И если приглядеться, 6 из этих осей зависят от того, где и кем вы работаете.



Сегодня Day.Az расскажет о молодом парне, который столкнулся с проблемой поиска работы.



"У меня на руках был диплом экономического университета. В студенческие годы я подрабатывал в разных местах, строил планы на будущее, думал, чем заняться после универа. Но, вернувшись со службы в армии, я понял, что работать по специальности не хочу. Душа требовала творческой работы, но где ее найти я не знал", - признался Эльман.



На поиски работы у него ушло 3 месяца. Он перебрал все посты под хештегом #işvar, прошел огромное число собеседований, но все было не то.



"Меня приглашали в отельный бизнес и разные SMM-организации, но или работа была не творческой, или зарплата маленькой. Однажды я даже поработал неделю в одном отеле. Понимаете, я уже 3 месяца искал работу, и нужно было уже что-то делать, а то получалось, что я сижу на шее у родителей. В конце концов я выбрал один вариант, но работа была, что называется, не моя, платили хорошо, но никакого креатива в ней не было. Я уже отчаялся найти работу мечты, но все же продолжал просматривать сайты с вакансиями, когда они попадались на глаза".



Как говорил Уинстон Черчилль, "успех - это способность, не теряя энтузиазма, идти от одной неудачи к другой". Так и наш герой, уже потеряв надежду найти работу по душе, все же не опустил руки.



"У нас сейчас так много креативных компаний, я думал - неужели я не найду то, что ищу? Я любил рисовать и фотографировать, увлекался веб-дизайном и, конечно, искал работу, где пригодились бы эти мои способности. Однажды я наткнулся на сайт Jobs.Day.Az. Это очень крутой сайт с большим выбором вакансий, что-то типа азербайджанского "Headhunter"а. На этом сайте я нашел вакансию арт-директора в одном из небольших, но популярных ресторанов, отправил CV и свое портфолио, честно говоря, не особо рассчитывая на успех. И через несколько дней меня вызвали на собеседование! Оказалось, найти работу очень просто, надо только знать, где искать", - заключил Эльман.



Люди жалуются на нелюбимую работу, но при этом не пытаются найти ту, которая бы их устраивала. В результате большую часть своей зрелой жизни человек проводит, испытывая стресс и недовольство. Запомните, любимая работа - это основа счастливой жизни. И это очень доступное счастье.

Франгиз Агаларова