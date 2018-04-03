Транзит азербайджанской нефти в Европу - в интересах Украины - ВЗГЛЯД ИЗ КИЕВА

Идея создания торгового союза Турция, Азербайджан и Украина привлекательна и предполагает широкие возможности для сотрудничества между этими тремя странами.

Такое мнение высказал Day.Az известный украинский эксперт-экономист Александр Охрименко, отметив, что Украина имеет традиционные дружественные отношения с Азербайджаном и Турцией, так как обе страны являются ее стратегическими партнерами.

Напомним, что ранее прошла встреча на уровне замминистров иностранных дел трех стран в Баку, в ходе которой обсуждались важнейшие вопросы трехстороннего сотрудничества.

По оценкам экономиста, учитывая, что Турция и Азербайджан являются стратегическими партнерами Украины, создание трехстороннего формата сотрудничества станет еще одной возможностью для реализации взаимовыгодных проектов.

"Обсуждения между Украиной и Турцией по поводу создания зон свободной торговли идут уже давно, и я думаю, что участие азербайджанской стороны в этом формате может стать выгодным, с точки зрения экономической целесообразности, налаживания транзита азербайджанской нефти в Европу, создания новых транспортных коридоров в регионе и поставок энергоносителей по Черному и Каспийскому морям, а также координации работ в рамках международных организаций", - пояснил экономист.

По наблюдениям экономиста, Турция и Азербайджан могли бы увеличить торговые показатели при помощи Соглашения о преференциальной торговле, условия которого пока обсуждаются, с тем, чтобы обнулить таможенные пошлины уже в текущем году.

"Азербайджан и Украина заинтересованы в усилении взаимодействия в транспортно-экономической сфере, налаживании поставок азербайджанской нефти в Европу через украинскую территорию. Украина могла бы стать транзитером азербайджанской нефти в ряд стран Европы посредством наполнения нефтепровода "Одесса - Броды", - сказал наш собеседник, отметив, что трехсторонний формат сотрудничества может серьезно укрепить связи между этими странами.

По статистике Государственного таможенного комитета Азербайджана, за 2017 год товарооборот с Украиной составил около $820 млн, из них на поставки украинской продукции пришлось 460 млн. При этом другой участник переговоров Турция является вторым по объемам взаимного товарооборота партнером Азербайджана: в прошлом году страны поставили друг другу товаров на $2,64 млрд.

Матанат Насибова