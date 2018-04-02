Услуга 4G от Azercell теперь более доступна для абонентов

Ведущий мобильный оператор на коммуникационном рынке Азербайджана ООО "Azercell Telekom" продолжает оказывать качественные услуги своим абонентам. Компания "Azercell Telekom", обладающая крупнейшей 4G-сетью в стране, успешно завершив проект модернизации, передала в пользование абонентов сервер данных HSS (Home Subscriber Server). Отныне абоненты Azercell, имеющие мобильные устройства и Sim-карту, поддерживающую 4G, уже могут воспользоваться 4G-услугой, не обращаясь при этом в офисы Azercell Ekspres. Для этого абоненту достаточно выбрать в устройстве 4G-сеть. Проект HSS предусматривает размещение в единой базе всех данных об услугах, которыми пользуется абонент, что позволяет абоненту беспрепятственно подключиться к другим сервисам и сетям, а также пользоваться возможностями данных подключений.

Компания Azercell, впервые в стране представившая 4G-услугу для своих абонентов и нацеленная на обеспечение всех регионов Азербайджана высокоскоростным мобильным интернетом, произвела установку в 2017 году станций 4G в Гяндже, Барде, Шамкире и Лянкаране, наряду с Баку и Абшеронским полуостровом. Таким образом, Azercell стал первым оператором мобильной связи, впервые запустившим в регионах услугу LTE. Число пользователей 4G-интернета Azercell, располагающего крупнейшей LTE-сетью в стране, выросло в 3 раза, по сравнению с предыдущим годом, а объем использованного мобильного интернета увеличился на 50%.

Напомним, что невероятно высокая скорость, обеспечиваемая сетью 4G, позволяет более удобно воспользоваться мобильным ТВ, видеоконференцией, онлайн-играми и различными программами, составляющими основу современного Интернет-пространства.

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Лидер сектора мобильной связи, а также крупнейший налогоплательщик и инвестор ненефтяного сектора Азербайджана, компания Azercell Teleсom была основана в 1996 году. Обладая 48% рыночной долей в секторе мобильной связи Азербайджана, сеть Azercell охватывает 80% территории страны (за исключением 20% оккупированной территорий) и 99,8% населения. В настоящее время услугами Azercell пользуются 4,5 млн. абонентов. Именно Azercell впервые представил в стране ряд новшеств, включая GSM-технологии, систему предварительной оплаты, услуги мобильного Интернета, создание сети на территории метрополитена, Телефонный Центр 24/7, услуги фронт-офиса 7 дней в неделю, услуги М2М, офисы Azercell Ekspres, оказывающие 3 услуги в одной точке, услуги мобильного клиента, услуги онлайн-клиента и клиентские услуги в социальных сетях, мобильную услугу электронной подписи "Asan İmza" и др. В 2012 году Azercell впервые представил в стране услугу 4G. По результатам исследований, проведенных компанией Global Wireless Solutions, оценивающей качество сети радиосигналов, а также такими специализированными международными системами по охвату беспроводной связи, как Opensignal и Testmy.net, сеть Azercell продемонстрировала самые высокие показатели среди мобильных операторов Азербайджана.