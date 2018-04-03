Азербайджан и Италия имеют потенциал для усиления двустороннего сотрудничества - ИТАЛЬЯНСКИЙ ЖУРНАЛИСТ

Нынешний уровень сотрудничества между Азербайджаном и Италией достаточно неплохой, но хотелось бы, чтобы двустороннее взаимодейстиве Баку и Рима развивалось более интенсивно.

Такое мнение высказал в эксклюзивной беседе с Day.Az известный итальянский журналист, писатель и видный общественный деятель Джульетто Кьеза.

По его словам, у двух стран имеется достаточный потенциал для того, чтобы усилить это сотрудничество, особенно в торгово-экономической и энергетической сфере.

Что касается масштабного энергопроекта "Южный газовый коридор", в реализации которого заинтересованы Азербайджан, Италия и другие европейские страны, то несомненно это сложнейший проект, требующий больших финансовых затрат и усилий. В силу политических взглядов США особенно заинтересованы в этом проекте, так как он, образно говоря, "разрезает мосты" России. Подобной позиции придерживается и Великобритания", - сказал наш собеседник, отметив, что наряду с экономическими ожиданиями, проект является предметом политического интереса США.

Напомним, что "Южный газовый коридор" предусматривает транспортировку 10 миллиардов кубометров азербайджанского газа из Каспийского региона через Грузию и Турцию в Европу.

На первоначальном этапе газ, который будет добываться в рамках второй фазы разработки азербайджанского газоконденсатного месторождения "Шах Дениз", рассматривается в качестве основного источника для проекта "Южный газовый коридор". Газ в рамках второй стадии разработки месторождения будет экспортироваться в Турцию и на европейские рынки путем расширения Южно-кавказского газопровода и строительства TANAP и ТАР.

Матанат Насибова