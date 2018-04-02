Итальянские СМИ о значении проекта TAP для Европы

Европейская комиссия третий год подряд объявляет об увеличении потребления газа на континенте.

Как сообщает АПА со ссылкой на итальянские СМИ, общий объем потребления газа в Европе достиг 491 млрд. кубометров, что является самым высоким показателем с 2010 года, передает Day.Az.

"Рост потребления объясняется ростом спроса со стороны электроэнергетического сектора и одновременным снижением использования угля, замещенного газом. Тенденция к росту, следовательно, со временем стабильна".

По подсчетам ЕК, Италия занимает первое место по темпам роста потребления: в сочетании с Германией это составляет 36% от роста спроса во всем Европейском союзе в период с 2014 по 2017 годы. В то же время затраты на электроэнергию для итальянских семей по-прежнему остаются одними из самых высоких в Европе.

"Внедрение TAP полностью соответствует описанному выше сценарию: все больше газа необходимо для удовлетворения потребностей медленной, но устойчивой отрасли восстановления, для повышения энергетической безопасности Италии и Европы, для усиления конкуренции, для сокращения расходов итальянских семей. По этой причине мы с удовлетворением приветствуем новости из Греции: к концу этого года греческая секция TAP будет завершена на 100% при сварке последних труб. Эта промежуточная веха позволяет нам подтвердить первоначальное планирование: TAP будет поставлять газ в Италию и Европу с 2020 года, то есть менее чем через два года".

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