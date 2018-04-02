Гянджинский автозавод выпустил десятитысячный трактор "Беларусь" - ФОТО

С конвейера Гянджинского автомобильного завода сошел десятитысячный трактор "Беларусь", сообщили Trend в понедельник в производственном объединении (ПО) "Гянджинский автомобильный завод", передает Day.Az.

Как сообщили в ПО, в церемонии схода с конвейера юбилейного трактора приняли участие вице-премьер Беларуси Владимир Семашко, вице-премьер Азербайджана Ягуб Эйюбов, посол Беларуси в Азербайджане Геннадий Ахрамович, посол Беларуси в Грузии Михаил Мятликов, гендиректор Минского тракторного завода Федор Домотенко, гендиректор Минского автозавода Дмитрий Катеринич, глава исполнительной власти Гянджи Эльмар Велиев, глава ПО "Гянджинский автомобильный завод" Ханлар Фатиев.

Гости ознакомились со сборочными линиями завода и осмотрели технику, выпускаемую предприятием, а затем обсудили с руководством завода будущие проекты и перспективы производства новой техники.

Владимир Семашко отметил высокий уровень, динамику и особенности отношений между двумя странами и сказал, что сотрудничество Гянджинского автозавода и минских тракторного и автомобильного заводов развивается с каждым днем и эти производственные площадки разрабатывают новые проекты по экспорту техники в третьи страны.

"10 тысяч тракторов "Беларусь", около трех тысяч грузовиков МАЗ, собранных на Гянджинском автомобильном заводе, являются убедительными цифрами, показывающими, что данный формат сотрудничества является верным. Двусторонние меморандумы о стратегическом сотрудничестве, подписанные в этом году, говорят о том, что в ближайшем будущем сотрудничество станет еще более тесным", - сказал Семашко.

Ягуб Эйюбов, в свою очередь, сказал, что церемония, посвященная выпуску десятитысячного трактора на Гянджинском автомобильном заводе, является показателем экономического развития страны.

"Двустороннее соглашение, подписанное во время официального визита Президента Ильхама Алиева в Беларусь в 2006 году, заложило основу для развития двусторонних связей. Благодаря вниманию и заботе Президента Ильхама Алиева были созданы новые промышленные предприятия и новые рабочие места, что придало большую динамику азербайджанской экономике", - сказал Эйюбов.

Также выступивший на мероприятии Ханлар Фатиев отметил, что двустороннее сотрудничество с белорусскими коллегами будет продолжено и в будущем будут реализованы новые проекты.

Гянджинский автомобильный завод начал свою работу в декабре 2004 года. На автозаводе в настоящее время собираются тракторы "Беларусь" и автомобили МАЗ, КАМАЗ и "Урал".