Бизнес-кредиты в Unibank стали безкомиссионные

Хотите вложить большие деньги в бизнес? Сейчас вы можете получить бизнес-кредиты в Unibank на очень выгодных условиях. В связи со 100-летием Азербайджанской Демократической Республики в Unibank сейчас проводится кредитная кампания. В рамках кампании владельцы бизнеса смогут получить кредит суммой до 100.000 манатов с льготным периодом до 100 дней. До 28 мая владельцы бизнесов могут получить выгодный кредит для увеличения своего бизнеса:

Сумма кредита: до 100. 000 AZN;

Льготный период: до 100 дней;

Эффективная процентная ставка: начиная с 10%;

Комиссия: 0%

В чем преимущество обслуживания в Unibank?

- Выгодные тарифы.

- Дистанционное и безопасное управление счетами в любой точке мира.

- Бронирование счета в течение нескольких минут.

- Выгодный зарплатный проект с бесплатным заказом карт, включая возможность снятия зарплаты из всех банкоматов всех банков страны абсолютно бесплатно.

- Овердрафты на счета, необходимые для предотвращения дефицита наличности.

- Минимизация документооборота.

- Возможность взноса выручки и иных операций по платежным терминалам самого банка и иных систем, таких как E-manat.

- Грамотные специалисты в сфере корпоративного обслуживания.

Корпоративные клиенты Unibank также могут воспользоваться другими банковскими продуктами и услугами, не приходя в банк. Владельцы бизнеса могут управлять своим бизнесом и счетами круглосуточно, независимо от своего местонахождения посредством Unibank Mobile Business (http://onelink.to/um-business), İnternet Banking и Telegram Bot.

Unibank предлагает владельцам бизнеса широкий спектр банковских продуктов и услуг. Предприниматели могут обращаться в филиалы "Кара Караев", "Ичеришехер", "Дарнагюль", "Ясамал", 15-й филиал, 10-й филиал, "Нефтчиляр", "Аджеми" и "Unibank бизнес-центр" или в региональные филиалы в будние дни с 09.00 до 17.00.

За более подробной информацией можете обращаться по телефону (012) 117, на сайт банка по адресу http://www.unibank.az/az/corporate-clients.

Unibank - постоянная поддержка вашего бизнеса!