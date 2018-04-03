Новое предложение по POS-терминалам в Азербайджане - ПОДРОБНОСТИ

В Азербайджане следует создать механизм регулирования использования POS-терминалов, сказал во вторник журналистам заместитель министра по налогам Азербайджана Сахиб Алекберов.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

По словам замминистра, процесс контроля над наличием в торговых и сервисных объектах POS-терминалов зависит не только от министерства по налогам.

"Это должно зависеть от каждого человека. Сегодня мы сталкиваемся с ситуацией, когда на объекте присутствует POS-терминал, но клиентам сообщают, что он не работает. Клиент должен требовать свои права. Но в настоящее время нет никаких регулятивных мер для надзора над использованием POS-терминалов. Я считаю, что отказ от использования POS-терминала должен как-то пресекаться на законодательном уровне", - отметил Алекберов.

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